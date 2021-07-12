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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المكسيك تتصدر ومصر في وصافة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

صدى البلد

تصدر منتخب المكسيك منافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئات والناشئين بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح والسلاح الإضافية "بونس راوند" والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.


جاء ثنائي المكسيك المكون من سيسيليا ميزا وميليسا ميريليز في المركز الأول برصيد 551 نقطة واحتل ثنائي مصر المكون من أميرة قنديل وسلمى أيمن في المركز الثاني برصيد 537 نقطة،  وجاء ثنائي روسيا المكون من كيسينيا سانيفا وماريا سامولوفا برصيد 526 نقطة.


انطلقت صباح اليوم الإثنين منافسات تتابع السيدات والتي يمثل فيها منتخب مصر فيها فريقين وهما: سلمي أيمن وأميرة قنديل (أ) ، هايا فكري ومايا محمد (ب) ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الفروسية و تختتم منافسات اليوم بالليزر رن في الثامنة مساء.


ويشارك في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئات والناشئين 165 لاعبا ولاعبة، بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.


ويدير بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئات والناشئين الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رءوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن و الدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.

بطولة العالم للخماسي الحديث بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا منتخب مصر للخماسي الحديث الاتحاد المصري للخماسي الحديث

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