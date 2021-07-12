عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«الكيلاني» مديرًا تنفيذيًا لمركز الخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا

«الكيلانى» مديرًا
«الكيلانى» مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للخدمات العامة

أصدر ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة رانيا محمود الكيلانى الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة بمنصب المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا، ‏إلى جانب عملها الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.

محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الأجنبية بقطور

وتضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار، تطوير وحدة رصد المشكلات المجتمعية ورقمنة منظومة رصد المشكلات وإعداد ‏بروتوكولات للتعاون بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ‏ووحدة رعاية وتنمية الطفولة والمركز القومي للمرأة.

 

كما تضمنت الأهداف والتكليفات أيضًا، ‏‏إعداد وتنفيذ خطة طموحة لمركز تعليم الكبار وكذلك إعداد وتنفيذ خطة لرعاية الموهوبين بالجامعة والمحافظة مع إعداد ‏بروتوكولات للتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

 

وتخرجت الدكتورة رانيا الكيلاني فى كلية الآداب جامعة طنطا عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصلت على درجة الماجستير فى تخصص علم الاجتماع عام 2004، ودرجة الدكتوراة فى ذات التخصص عام 2008، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ فى عام 2021.

الكيلاني مديرا تنفيذيا الخدمات العامة المركز الرئيسي المجتمعية رئيس جامعة طنطا

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الأجنبية بقطور

ترشيحاتنا

عضو بالبرلمان.. انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

سد النهضة ورسالة السيسي.. أبرز محاور لقاء شكري ورئيس المجلس الأوروبي| صور

عندما طارد حسن يوسف "السندريلا" بسيارته.. اعرف القصة | صور

أول ظهور لـ محمد صلاح من تدريبات ليفربول فى معسكر النمسا.. شاهد

رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع سنام الإيطالية

بعد الخسارة الأوروبية.. "ليلة سوداء" مرت علي نساء إنجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا .. الزمالك يرفض خوض لقاء أسوان في نصف نهائي الكأس

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من الولايات المتحدة بشأن لقاح فيروس كورونا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

خالد الغندور يهاجم الإعلام الرياضي بسبب محمد شريف

الإعدام لمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" في العاشر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ