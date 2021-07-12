«الكيلاني» مديرًا تنفيذيًا لمركز الخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا

أصدر ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة رانيا محمود الكيلانى الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة بمنصب المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا، ‏إلى جانب عملها الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.

وتضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار، تطوير وحدة رصد المشكلات المجتمعية ورقمنة منظومة رصد المشكلات وإعداد ‏بروتوكولات للتعاون بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ‏ووحدة رعاية وتنمية الطفولة والمركز القومي للمرأة.

كما تضمنت الأهداف والتكليفات أيضًا، ‏‏إعداد وتنفيذ خطة طموحة لمركز تعليم الكبار وكذلك إعداد وتنفيذ خطة لرعاية الموهوبين بالجامعة والمحافظة مع إعداد ‏بروتوكولات للتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

وتخرجت الدكتورة رانيا الكيلاني فى كلية الآداب جامعة طنطا عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصلت على درجة الماجستير فى تخصص علم الاجتماع عام 2004، ودرجة الدكتوراة فى ذات التخصص عام 2008، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ فى عام 2021.