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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

خالد الغندور
خالد الغندور

لا يمكن أن تمُر واقعة كروية تخص النادي الأهلي، إلا ويتفنن الإعلامي ولاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، خالد الغندور في التعليق عليها من زاوية مختلفة وحادة، تحمل هجومًا وانتقادًا لاذعًا سواءً للأهلي أو المنظومة الرياضية ككل.

مؤخرًا دخل خالد الغندور في جدالات ونقاشات حادة مع مشجعي الأهلي بسبب آرائه الأكثر جدلًا وفرابة فيما يخص النادي الأهلي، حتى أعرب الجمهور عن استيائه من الغندور واتهمه باستقصاد الأهلي وكأنه لا يشاهد فريق يلعب الكرة في العالم سوى الأهلي. 

خناقات مع الجماهير وتهديد بالسجن 

استفزازات خالد الغندور وتعليقاته على مباريات الأهلي وقرارات النادي، أحدثت أزمة بينه وبين الجمهور الذي تعمد الإساءة إليه وربما التجاوز بصيغة وأسلوب غير لائق.

خالد الغندور بالتأكيد انزعج من هذا التطاول، وهدد من يفعلون ذلك بمقاضاتهم، وكتب ذلك من خلال حسابه على موقع فيسبوك.

كتب خالد الغندور: «والله كل واحد بيجيب سيرتي مش هسيبه و المحامي شغال و منهم الاخ اللي بيتأجر عشان يشتم الناس و قريبا هتسمعه عن قضايا ضد هؤلاء من يريدون تعليم الناس العفة و هما بلا ضمير و لا اخلاق».

استفزازات للأهلاوية 

خلال الـ 3 أيام الأخيرة فقط، تعمد خالد الغندور نشر عدد من البوستا الاستفزازية التي وصفها الجمهور بأنها لا تخضع لعقل ولا منطق، ولا تستند إلى أي حجة كروية مقنعة.

أول هذه المنشورات كان تعليقه عن خطوة الأهلي للتعاقد مع مدرب فريق السلة السابق للزالك أوجستي بوش، حيث علق الغندور: « كلام كثير عن مدرب الزمالك في السلة اجوستي مضي للاهلي و طبعا من حقه و من حق الاهلي عشان ده احتراف بس لو حصل بجد بلاش شوية الحنية من بعض الاعلاميين  عن مجلس الاهلي و علاقته بالزمالك و كثر خيرهم خصوصا بعد رحيل المستشار مرتضي و رفضهم التفاوض مع اي لاعب من الزمالك في اي لعبة مش كرة القدم فقط و العلاقة الطيبة كما يقال مش عند الكرة بس الباسكيت و الطائرة العلاقة مش اد كده عشان هو نفس المجلس و نفس العلاقة و صباح الفل»

لكن ما غاب عن الغندور وأوضحه له الجمهور في التعليقات أن المدرب الاسباني بالفعل انتهى عقده مع الزمالك ورحل عن النادي، ومن ثم بات حرًا، ولم يفاوضه الأهلي وهو على قوة الزمالك.

تشكيك في رباعية الأهلي 

لم يذكر خالد الغندور في تعليقاته وتحليلاته هدف محمد شريف الملغي في شباك مصر المقاصة بداعي التسلل، بينما اتهم الحكم باحتساب هدف التعادل وقال إنه خطأ على محمد شريف، في الوقت الذي رد فيه الجمهور بأن ارتقاء محمد شريف تكرر كثيرًا في الملاعب العالمية وأن الكرة في مجال رأس اللاعب وبالتالي ليس فيها أي خطأ.

 وكتب خالد الغندور اعتراضًا على احتساب هدف عكسي لصالح محمد شريف في سجل الهدافين على الرغم من عجم منافسة أي لاعب زملكاوي له: « محمد الشريف لاعب كبير جدا و اضافة قوية للاهلي و منتخب مصر بس مش لدرجة احتساب الهدف الثالث له و تعليق المعلق و الاعلام علي انه هدف محمد الشريف انتم بتشتغلوا الناس عيني عينك».

قضية نادي القرن

النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا.. هذا ما تعترف به سجلات الكاف والفيفا، لكن خالد الغندر لايعترف بذلك على الرغم من حصول الأهلي على نقاط تقييم أكثر من غريمه الزمالك.

يتمسك خالد الغندور بأن الزمالك هو نادي القرن الحقيق باعتبار حصوله على 9 بطولات قارية مقارنة بـ 7 بطولات أهلاوية، مرددً بأن الكاف اعتبرت أن الـ 7 أكثر من الـ 9 .

ولم يفوت خالد الغندور المنشورات الساخرة بهذا الشأن حيث كتب: « لما واحد صاحبك يديك ميعاد الساعة ٧ علي المغرب تروح تقول لا خليها الساعة ٩ علي العصر ».

وكتب: « ٧ جنيه تعمل اقل من نص دولار و لكن ٩ جنيه تعمل ربع دولار ».
 

الأهلى الزمالك خالد الغندور محمد شريف هداف الدوري المصري

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