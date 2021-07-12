عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تستجيب لـ"صدى البلد" بشأن شكاوى سكان ميدان الحلمية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تلقى موقع صدى البلد استجابة سريعة من وزارة الداخلية بشأن شكاوي سكان ميدان الحلمية بالقاهرة من انتشار التكاتك وتعطيل المرور.

 

وقالت وزارة الداخلية، إن مديرية أمن القاهرة قامت بتوجيه العديد من الحملات المرورية بمختلف المناطق بنطاق المحافظة، ومن بينها المنطقة محل الشكوى بحلمية الزيتون، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

وأكدت وزارة الداخلية أن جهود الحملات أسفرت عن سحب عدد 3258 رخصة متنوعة مخالفة، تحرير عدد 44275 مخالفة انتظار خاطئ، تحرير عدد 46784 مخالفة مرورية متنوعة، حجز 524 مركبة " سيارة – دراجة نارية-توك توك "، ضبط 451621 مخالفة تجاوز السرعة المقررة .

 

وشددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية بالوزارة لا تدخر جهداً في مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة .

كان موقع صدى البلد تلقى استغاثة من سكان ميدان الحلمية بمحافظة القاهرة، بشأن  حالة من الاستياء الشديد بين سكان ميدان الحلمية بشارع سليم الأول بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة ، نتيجة تردي الأوضاع بالمنطقة بسبب انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

وقال المواطن إسلام عبد الله، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع،غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم، مناشدا المسؤولين وضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأضاف: "أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن  أكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، والزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين".

 

الداخلية وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة ميدان الحلمية التكاتك

ترشيحاتنا

مش بنخاف.. أحمد موسى يشكر البرلمان ويكشف عن تهديدات الإخوان له

فخر لمصر.. لميس الحديدي: العلمين الجديدة درة الساحل الشمالي

بعد الرحيل عن ريال مدريد.. راموس لـ حكيمي: اتخذنا القرار الصحيح

عندما تتلاقي الأنوار الإلهية.. تفاصيل تعامد الشمس على الكعبة الخميس القادم

أحمد زين: مصر تصبح مركزا إقليميا لتصنيع المركبات الكهربائية بفضل توجيهات السيسي

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

الداخلية تستجيب لـ"صدى البلد" بشأن شكاوى سكان ميدان الحلمية

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

بعد وفاة شقيق رامي صبري .. كيف تقنع الأشخاص بالخضوع لعلاج الإدمان؟

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

مرحاض يحول الفضلات إلى نقود ويولد الطاقة لاستخدامها في تشغيل السيارات

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ