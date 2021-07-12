الداخلية تستجيب لـ"صدى البلد" بشأن شكاوى سكان ميدان الحلمية

تلقى موقع صدى البلد استجابة سريعة من وزارة الداخلية بشأن شكاوي سكان ميدان الحلمية بالقاهرة من انتشار التكاتك وتعطيل المرور.

وقالت وزارة الداخلية، إن مديرية أمن القاهرة قامت بتوجيه العديد من الحملات المرورية بمختلف المناطق بنطاق المحافظة، ومن بينها المنطقة محل الشكوى بحلمية الزيتون، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهود الحملات أسفرت عن سحب عدد 3258 رخصة متنوعة مخالفة، تحرير عدد 44275 مخالفة انتظار خاطئ، تحرير عدد 46784 مخالفة مرورية متنوعة، حجز 524 مركبة " سيارة – دراجة نارية-توك توك "، ضبط 451621 مخالفة تجاوز السرعة المقررة .

وشددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية بالوزارة لا تدخر جهداً في مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة .

كان موقع صدى البلد تلقى استغاثة من سكان ميدان الحلمية بمحافظة القاهرة، بشأن حالة من الاستياء الشديد بين سكان ميدان الحلمية بشارع سليم الأول بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة ، نتيجة تردي الأوضاع بالمنطقة بسبب انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

وقال المواطن إسلام عبد الله، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع،غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم، مناشدا المسؤولين وضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأضاف: "أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن أكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، والزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين".