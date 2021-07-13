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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق الشارع الخلفي لـ مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة

مجمع محاكم الجلاء
مجمع محاكم الجلاء

تُعيِّن الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير الحركة، لتنفيذ أعمال الغلق الكلي للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء "امتداد شارع الترعة البولاقية"، والذى يربط بين شارعي (شنن، والجلاء)، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء.

يشار إلى أن تنفيذ الأعمال، بدأ، اعتبارا من أمس، الإثنين، 12-7-2021، ويستمر لمدة 3 أشهر.

ومن جهتها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة مجمع محاكم الجلاء

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