انطلاق ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالغربية وغرفة عمليات التعليم: انتظام لجان الطلاب

شهدت لجان ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة بالغربية اليوم الثلاثاء للعام الدراسي " 2025- 2026"، انضباط وهدوء فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد ومادتى الاقتصاد والإحصاء للنظام القديم ، وتستمر الامتحانات حتى الخميس ١٦ يوليو القادم داخل ١١٥ لجنة مجهزة وموزعه على الإدارات التعليمية العشر، لامتحان ٥١٧٠٢ طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

توجيهات تعليم الغربية

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

تفعيل غرف العمليات ولا شكاوي من الطلاب

وأشار إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

محافظ الغربية:رفع كافة الإشغالات بمحيط اللجان

جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد وجه برفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات.

غرف عمليات لضمان سير امتحانات الثانوية

كما وجه بإقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق على مدار الساعة، مع الإخطار الفوري بأي ملاحظات أو أحداث طارئة لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.