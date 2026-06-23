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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصور ثقافة شمال سيناء تطلق أنشطة صيفية متنوعة تجمع بين المعرفة والفنون

قصور ثقافة شمال سيناء تطلق أنشطة صيفية متنوعة تجمع بين المعرفة والفنون
قصور ثقافة شمال سيناء تطلق أنشطة صيفية متنوعة تجمع بين المعرفة والفنون
أ ش أ

 واصل فرع ثقافة شمال سيناء تنفيذ أجندته المتنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، وتحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، ومتابعة أشرف المشرحاني، مدير عام الفرع.

وذكرت مديرية الثقافة بشمال سيناء - فى بيان اليوم/الثلاثاء/ - أن قصر ثقافة العريش شهد استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية بعدد من الفعاليات المتنوعة، حيث نفذت ورشة للقراءة الحرة في بداية اليوم، انطلاقا من أهمية القراءة باعتبارها تمرينا يوميا للعقل يسهم في تنمية التركيز وتوسيع المدارك المعرفية.

كما عقد لقاء لنادي أدب الطفل بإشراف الكاتب والشاعر محمد ناجي، لتوجيه وتنمية مواهب الأطفال في مجالات الكتابة والإلقاء والشعر، وصقل قدراتهم الإبداعية وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم.

وفي إطار تنمية الثقافة العامة لدى النشء، أقيمت مسابقة في المعلومات العامة قدمتها الطالبة ليان محمد، إحدى رواد القصر، وسط تفاعل ومشاركة مميزة من الأطفال، كما شهد القصر ورشة لفن الكروشيه، تعلم خلالها المشاركون أساسيات هذا الفن اليدوي من خلال تنفيذ عدد من الغرز الأساسية، وتحويل الخيوط إلى أعمال فنية وإبداعية متنوعة.

واختتمت أنشطة القصر بورشة للصلصال الملون، تم خلالها تشكيل نماذج ومجسمات متنوعة، بإشراف الفنانة إيناس سمير، مديرة القصر.

وفي سياق متصل، واصل قصر ثقافة بئر العبد نشاطه الثقافي بتنظيم محاضرة بعنوان «الهجرة.. هل لها إجراءات » بحي الفاروق التابع لمركز ومدينة بئر العبد، ألقاها الشاعر محمود عيد مدير القصر، وتناول خلالها مفهوم الهجرة وأهم مراحل الإعداد لها، بدءا من التخطيط الجيد وجمع المعلومات، مرورا باستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وصولا إلى أهمية التأقلم مع المجتمع الجديد واحترام قوانينه وثقافته.

كما نظمت مكتبة العبور مسابقة ثقافية في المعلومات العامة بإشراف هبة محمود، مديرة المكتبة، بهدف تنمية المعارف العامة لدى الأطفال والشباب وتحفيزهم على البحث والاطلاع.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ورشة لاكتشاف وتنمية المواهب في مجال التمثيل، قدمها جمال إبراهيم مدير المكتبة، وشهدت تفاعلا من المشاركين الراغبين في تنمية مهاراتهم الفنية والأدائية.

وفي بيت ثقافة المساعيد، نظمت ورشة فنية عبر خلالها الرواد عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها من خلال تصميم مجسمات وأعمال فنية باستخدام الورق والكرتون والفوم، أعدتها سلوى برعي مسؤولة النشاط، بمتابعة أحمد صابر مدير البيت.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم برامج ثقافية وفنية متكاملة تسهم في تنمية الوعي والمعرفة لدى الأطفال والنشء، واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، بما يدعم الدور التنويري للثقافة في بناء الإنسان المصري وصناعة أجيال أكثر وعيا وإبداعا.

فرع ثقافة شمال سيناء الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة برامج وزارة الثقافة بالمحافظات

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