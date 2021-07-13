جامعة الأقصر: بدء التحويلات ونقل القيد للعام الجديد اعتبارًا من 10 أغسطس

قرر مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، بدء موعد التحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2021-2022، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 10 أغسطس المقبل، وحتى قبل بداية العام الجامعي الجديد بأسبوع.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبحضور كل من الدكتور السيد محمد أبو دهب عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب؛ منهم الدكتورة ليلة يوسف وكيل كلية الألسن، والدكتور يوسف محمود وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد عبيد وكيل السياحة والفنادق.



كما وافق المجلس على تحصيل رسوم بسيطة من كل طالب لدخول الامتحانات المميكنة الجديدة، وذلك لتخصيصها لصيانة الأجهزة والمنشآت.



ووافق رئيس الجامعة على تشكيل اللجنة النهائية لمراجعة الدراسة المقترحة بكلية الآداب بجامعة الأقصر مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة، حيث وجه رئيس الجامعة بتشكيل اللجنة من كل من: الدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب، والدكتور كمال السعدي إبراهيم، والدكتورة ليلة يوسف حميد وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب.



كما وافق المجلس على تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإيقاف قيد الطالب، والذي يتضمن بأنه يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام بالدراسة، ويجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد في حالة الضرورة، بشرط ألا تزيد مدة وقف القيد على 4 سنوات.



وناقش المجلس توزيع المقررات الدراسية، كما شدد رئيس الجامعة على تجهيز اللوائح الخاصة بالكليات لتكون جاهزة مع مطلع شهر أغسطس.



وبنهاية المجلس، أوصى رئيس الجامعة بسرعة تجهيز ووضع الجداول الدراسية للكليات، كما وجه بقيام أساتذة الكليات القدامى بالتدريس للدفعات المستجدة من طلبة الثانوية العامة، مراعاة للطلاب وحرصا على الاستفادة من خبرات الأساتذة في التعامل مع الطلاب المستجدين.



وفي سياق منفصل، ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، وتناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث وافق المجلس على تشكيل لجان الحكم والمناقشة لعدد من الطلاب الباحثين بمرحلة الماجستير بكلية السياحة والفنادق.



ووافق المجلس على إضافة الدكتورة سماح محمد عبد الحميد كمشرف مشارك لباحثة بمرحلة الدكتوراه بكلية الفنون الجميلة.



كما وجه رئيس الجامعة -في ختام جلسة المجلس- بانتداب أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى للاستفادة من خبراتهم في توجيه الباحث خلال المناقشة وذلك لإثراء وتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا.