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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

إلهام الفضالة
إلهام الفضالة

تصدر اسم الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، موقع البحث “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد انتشار خبر زواجها من زميلها الممثل شهاب جوهر، حيث كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أول من نشره عبر حسابها على “إنستجرام”.

 

أثارت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة جدلا خلال الساعات الماضية، بسبب انتشار صورة، ظهر فيها وجهها على جسد عارضة أجنبية.

 

وهاجم الجمهور إلهام الفضالة، وانتقدوها؛ لأنها قامت بتركيب صورة لتظهر في شكل مختلف وكأنها خسرت بعض الوزن.

 

ودافعت إلهام الفضالة عن نفسها موضحة أن الصورة قام بتصميمها واحد من جمهورها احتفالا بعيد ميلادها، وهي قامت بإعادة نشر بعض الصور تعبيرا منها عن تقديرها لهم، مؤكدة أنها لم تقم بسرقة صورة لتضع وجهها عليها.

 

ودافعت إحدى الصفحات الداعمة لـ إلهام الفضالة، عنها، وأوضحت أنهم من قاموا بتصميم الصورة احتفالا بعيد ميلادها ولم يقصدوا أي شيء آخر.

من هي إلهام الفضالة

 

إلهام الفضالة ممثلة كويتية بدأت التمثيل في طفولتها من خلال مشاركتها في مسلسل "علي بابا" عام 1983، وبدايتها الحقيقية كانت من خلال المسرح مع مسرحية "عالباب يا شباب" عام 2000 ثم توالت أعمالها.

 

ومن أشهر أعمال إلهام الفضالة "صديقاتي العزيزات"، "علمني كيف أنساك"، "حرب القلوب" "وما أدراك ما أمي"، وآخر أعمالها مسلسل "أمينة حاف".

أجر إلهام الفضالة

كشف المنتج الكويتي الشهير باسم عبدالأمير، عن أجور عدد من الفنانات الكويتيات اللاتي تعاملن معه، موضحا كيف ارتفعت عن الماضي بشكل كبير.

 

وقال في لقاء تلفزيوني ، إن الفنانة إلهام الفضالة كانت تحصل على 20 ألف دينار كويتي منذ سنوات (240 ألف ريال سعودي) ، بينما تحصل حاليا على 70 ألف دينار كويتي أي أكثر من 800 ألف ريال سعودي.

وأثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بين متابعيها على حسابها على “إنستجرام”؛ بعد نشرها صورة لمواطنيها الفنانين إلهام الفضالة وشهاب جوهر معلنة من خلالها زواجهما.

وظهرت إلهام الفضالة في الصورة بفستان ابيض وتحمل باقة من الورود بينما كان شهاب جوهر يقف إلى جوارها، وكانت تعليق الصورة “ألف مبروك زواج إلهام الفضالة و شهاب جوهر” دون أن تكشف أي تفاصيل.

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