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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دبابيس دجاج بالبابريكا والصويا

دبابيس دجاج
دبابيس دجاج

يفضل الكثير تناول الدجاج وبالأخص الدبابيس ،فهى محببة لدى الجميع وخاصة الأطفال ،لذلك تقدم الشيف غادة التلى طريقة عمل دبابيس دجاج بالبابريكا والصويا بمذاق لا يقاوم وشكله شهي وسريع ومذاق لا يقاوم .

 

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مقادير دبابيس دجاج بالبابريكا والصويا


دبابيس دجاج 

ملعقة كبيرة سكر 

زيت

ثوم مفروم 

زبدة 

صويا صوص 

فلفل أسود مجروش 

ملح 

بابريكا 

بطاطس مسلوقة ومهروسة للتقديم 


طريقة تحضير دبابيس دجاج بالبابريكا والصويا


* تتبل دبابيس الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا والسكر

* ثم تشوح في قليل من الزبدة من جميع الجهات

* توضع شرائح الثوم مع الدبابيس وتشوح قليلا

* يخلط الثوم مع السكر والصويا صوص ويضاف الخليط إلى الدبابيس وتترك الدبابيس حتى تمام الطهي

* وتقدم ساخنة مع البطاطس المهروسة

 

عتبر البروتينات النباتية طريقة رائعة لزيادة تناول الألياف، من المهم بشكل خاص استهلاك كمية كافية من الألياف والبروتين لتحسين المناعة في أيامنا هذه، ومع ذلك هل تعلم أنه يمكنك الحصول على الكمية المطلوبة من الألياف والبروتين في نظامك الغذائي، من خلال أطعمة الصويا التي تعتبر أيضًا جيدة لصحة القلب؟.

 

أسباب تجعلك تعتمدي أطعمة الصويا فى نظامك الغذائي 

 

وشاركت هيئة معايير وسلامة الأغذية في الهند (FSSAI) مؤخرًا، المزيد حول أطعمة الصويا في منشور على تويتر.

 

ما هي اطعمة للصويا
 

أطعمة الصويا مصنوعة من فول الصويا، حيث ينمو فول الصويا ، في قرون تحتوي على بذور، تعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة ، والذي تفتقر إليه معظم البقوليات الأخرى ، مما يجعل فول الصويا ومنتجاته الغذائية مصدرًا ممتازًا للبروتين للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا.

 

فيما يلي بعض الفوائد التي يجب أن تعرفها.
 

فوائد الصويا:
نسبة عالية من الألياف
عالية في البروتين
مصدر أوميغا 3 الأحماض الدهنية
اللاكتوز و خالية من الغلوتين
منخفضة من الدهون المشبعة

 

كيف يمكنك تناول الصويا في نظامك الغذائي؟

 

يمكنك الحصول على منتجات الصويا مثل فول الصويا ، وحبيبات الصويا ، والشذرات ، والتوفو ، وحليب الصويا ، ودقيق الصويا ، وجوز الصويا ،وصوص الصويا واستخدامه فى العديد من الأطعمة فقد تفضل ربة المنزل أعداد أغلب الأطعمة بوضع صويا صوص .

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