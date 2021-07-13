قبل تشكيل الحكومة.. رئيس لبنان: من يريد الانتقاد فليقرأ الدستور جيدا

قال رئيس لبنان ميشال عون، خلال تغريدة له عبر تويتر إنه من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة، فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور، وفقا لما نقلته ليبانون ديبايت.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تداول معلومات عن زيارة متوقّعة للرئيس المُكلّف سعد الحريري إلى بعبدا اليوم الثلاثاء لتقديم تشكيلة حكومية.

وكانت فى وقت سابق أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيتقدم بتشكيلة حكومية لرئيس لبنان ميشال عون الأسبوع الجاري.

وقالت قناة "NBN" اللبنانية نقلا عن مصادرها إن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ سيقدم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الأسبوع المقبل، علها تكون فرصة أخيرة للإنقاذ".

كان موقع "لبنان 24" أشار إلى أن رئيس مجلس النواب في لبنان نبيه بري طلب من الرئيس المكلف سعد الحريري إنجاز محاولة أخيرة، علها تساهم في ولادة للحكومة.

وقال الموقع إن الاتصالات التي أجراها بري أفضت إلى التوصل لنقطة تتمثل في الطلب من الحريري المبادرة لتحضير تشكيلة أخيرة من 24 وزيراً وتقديمها إلى الرئيس ميشال عون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسينتظرُ الحريري بعدها ردود الفعل الصادرة عن الرئاسة الأولى والتيار الوطني الحر، وعلى أساسها سيتخذ موقفه إما بالاعتذار أو المرور نحو حكومة.

وأضاف التقرير أن تشكيلة الحريري ستكون وفق الأطر التي رسمتها مبادرة بري، وسيلتزم بها على أساس أنه يعمل على التسهيل، موضحا أنه في حال رفض عون تلك التشكيلة التي سيقدمها الحريري، فإن الأخير سيعلن أنه أنجز كل المحاولات اللازمة، وسيكون له حُجة بأنه سلم تشكيلة وتم رفضها، وبالتالي المشكلة ليست عنده بل عند الرئيس عون وفريقه.