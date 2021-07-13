عادات صحية تقوي جهاز المناعة لتحميك من الأمراض

يلعب جهاز المناعة دورا مهما في حماية الجسم من الأمراض ،والوقاية من البكتيريا والفيروسات لذلك نكشف عن أبرز العادات اليومية التي تقوي جهاز المناعة .

تناول الكثير من الأطعمة الصحية

تناول الكثير من الأطعمة الكاملة مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والبذور. يضمن ذلك حصولك على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن تساعد هذه المغذيات الدقيقة جهاز المناعة وجسمك كله على العمل على النحو الأمثل تناول الطعام من أجل المناعة يعني أيضًا تقليل أو التخلص من بعض الأطعمة والمواد المضافة من نظامك الغذائي تفتقر العديد من الأطعمة المصنعة إلى مغذيات دقيقة مهمة تمنع الإصابة بالأمراض.

قلل من تناول السكر

تميل المخبوزات والحلويات والمشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية إلى أن تكون منخفضة في الفيتامينات والمعادن. إذا كنت تستهلك الكثير من الأطعمة والمشروبات الحلوة بانتظام ، فقد تفقد هذه المغذيات الدقيقة الهامة المعززة للمناعة.

يمكن أن تسبب الأطعمة عالية الكربوهيدرات والسكرية زيادات حادة في نسبة الجلوكوز في الدم. يمكن أن تحدث هذه المسامير بعد تناول وجبة سكرية أو وجبة خفيفة.



النشاط الرياضي

يمكن أن تجعلك التمارين تشعر بالراحة على المدى القصير ووفقًا لـبحث 2019 ، تشير الدراسات إلى أنه قد يؤثر أيضًا على الاستجابة المناعية لجسمك يقوم بذلك عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل تكرار ومدة العدوى مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد.

ترتبط فوائد المناعة هذه بالنشاط البدني المنتظم لذا ، اختر نوع الحركة الذي تستمتع به بهذه الطريقة ، من المرجح أن تلتزم بروتينك وتحصد الفوائد الصحية العديدة المحتملة للتمرين المستمر بما في ذلك نظام مناعة أقوى.

تتضمن أمثلة التمارين الهوائية التي يجب مراعاتها ما يلي:

الرقص

المشي الجري

رياضة جماعية تستمتع بها

تمارين البلياردو



هناك العديد من خيارات التمرين بالطبع. ضع في اعتبارك اختيار نوع تستمتع به. قد يساعدك هذا في تطوير روتين ممتع على المدى الطويل.

الحد من التوتر

أظهرت الأبحاث من عام 2020 أن الإجهاد النفسي ، خاصة عندما يكون مزمنًا ، قد يزيد من قابليتك للإصابة بالمرض وقد يقلل من استجابتك المناعية للتطعيمات ، مثل لقاح الإنفلونزا أشارت الدراسات أيضًا إلى أن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجسم ،تم ربط الالتهاب بمجموعة متنوعة من الحالات المزمنة ، مثل أمراض القلب علاوة على ذلك ، ربما لاحظت أن الشعور بالتوتر يمكن أن يعطل نومك، قد يؤدي هذا أيضًا إلى إضعاف جهاز المناعة لديك.

فيما يلي بعض الطرق المدعومة بالبحث لتقليل التوتر:

تأمل

ممارسات اليقظة

العلاج السلوكي المعرفي

اليوجا



تناول بعض الأعشاب والمكملات الغذائية



سيضمن النظام الغذائي المتوازن الحصول على الكثير من الفيتامينات والمعادن المقاومة للأمراض. ومع ذلك ، تشير بعض الأدلة إلى أن بعض الأعشاب والمكملات الغذائية يمكن أن تمنحك ميزة مناعة .



مارس عادات نوم جيدة



إذا لاحظت أنك تميل إلى المرض في أكثر الأوقات عصيبة ، فلن تفاجأ عندما تسمع أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي أثناء الراحة بين عشية وضحاها ، يعمل جسمك على إصلاح واستعادة أجهزته بما في ذلك جهاز المناعة من خلال مجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية.

تشير الأبحاث إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يقلل من قدرتك على محاربة الأمراض ، وفقًا لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ،لا يؤدي قلة النوم إلى زيادة فرص إصابتك بالمرض فحسب ، بل قد يؤثر أيضًا على سرعة تعافيك من المرض ،علاوة على ذلك ، فإن الحصول على قسط كبير من الراحة سيمنحك المزيد من الطاقة لممارسة النشاط البدني.

فيما يلي بعض النصائح الأساسية المتعلقة بالنوم التي يوصي بها الخبراء:

تجنب الكافيين في وقت لاحق من اليوم.

اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة.

نم في غرفة مظلمة.



يبعد



تميل أنشطة تعزيز المناعة إلى أن تكون أيضًا من الأنشطة التي تزيد من صحتك العامة ورفاهيتك ستساعدك ممارسة الرعاية الذاتية وبناء إجراءات يومية ممتعة وصحية على البقاء مرنًا.