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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في إسرائيل.. جرعة ثالثة من لقاح كورونا لناقصي المناعة

إعلان هام من الصحة
إعلان هام من الصحة في إسرائيل

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، أن بلاده ستبدأ على الفور في تقديم جرعة ثالثة من لقاح "فايزر- بيونتيك" للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وقال هورويتز، لراديو "كان"، إن الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، مثل أولئك الذين خضعوا مؤخرًا لعمليات زرع الأعضاء يمكنهم فورًا الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح.

وردًا على سؤال بشأن الجرعة الثالثة وبشأن ما إذا كانت تجربة إسرائيل في عملية التلقيح أعطت أي مؤشر بأن الحماية القوية التي تمنحها الجرعات الأولى والثانية قد تتضاءل بعد حوالي 6 أشهر، قال الوزير الإسرائيلي إنهم يبحثون في الأمر وليس لديهم إجابة حتى الآن.
 

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وأضاف: "على أي حال، نحن نقدم الآن بالفعل، جرعة ثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة"، وتابع بالقول إن الأطباء المعالجين لهؤلاء سيقررون ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على جرعة ثالثة.

يذكر أن إسرائيل تشهد حاليًا ارتفاعًا طفيفًا في إصابات فيروس "كورونا"، تعود أغلبيتها للمتحور "دلتا"، وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت، منذ الجمعة، 792 إصابة.

إسرائيل كورونا الصحة نقس المناعة جرعة ثالثة

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