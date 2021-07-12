أردوغان مهنئاً رئيس إسرائيل الجديد: علاقات أنقرة وتل أبيب لها أهمية كبيرة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا برئيس الكيان الصهيوني الجديد، إسحاق هرتسوج.

وقالت وكالة "أناضول" التركية، إن أردوغان هنأ نظيره الإسرائيلي بمنصبه الجديد، مؤكدا أن "العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت الوكالة أن أردوغان أشار خلال الاتصال مع هرتسوج إلى أن "تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات لاسيما في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا".

وقال أردوغان خلال اتصاله بهرتسوج إن المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل على أساس حل دولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة".

وأكد أردوغان للرئيس الإسرائيلي أن "أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بمنحى إيجابي".