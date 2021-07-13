هل يوثر لقاح جونسون على المناعة ؟

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتحديث الملصق الموجود على لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون آند جونسون يوم الاثنين للتحذير من الخطر المتزايد المحتمل لمضاعفات عصبية نادرة تعرف باسم متلازمة غيلان باريه،نتيجة للقاح جونسون ومدى تأثيرة على المناعة .

في حين قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها لم تثبت أن اللقاح يمكن أن يسبب المتلازمة ، إلا أنها لاحظت زيادة في التقارير عن الحالة التي تسبب الشلل في بعض الأحيان.



"اليوم ، تعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن مراجعات لصحائف وقائع متلقي اللقاح ومقدم التطعيم للقاح جونسون COVID-19 لتشمل معلومات تتعلق بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة جيلان باريه بعد التطعيم ،" وقالت في بيان أرسل إلى سي إن إن.

زيادة خطر الإصابة بمتلازمة جيلان باريه خلال 42 يومًا بعد التطعيم بالقاح جونسون



يقرأ الملصق المحدث: "تشير تقارير الأحداث الضائرة بعد استخدام لقاح جونسون بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ إلى زيادة خطر الإصابة متلازمة جيلان باريه خلال 42 يومًا بعد التطعيم"

وجدت الدراسات أن لقاح J&J Covid-19 يستمر لمدة 8 أشهر على الأقل ، ويحمي من متغير دلتا

ويضيف الملصق: "على الرغم من أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود ارتباط بين لقاح جونسون وزيادة خطر الإصابة بـ متلازمة جيلان باريه ، إلا أنه لا يكفي لإنشاء علاقة سببية ،لم يتم تحديد إشارة مماثلة مع لقاحي Moderna و Pfizer-BioNTech COVID-19".



قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إن 100 تقرير أولي عن متلازمة جيلان باريه قد تم تقديمها إلى نظام الإبلاغ عن اللقاحات الضارة التابع للحكومة الأمريكية ، من بين 12.8 مليون لقاح جونسون.

تقول إدارة الغذاء والدواء في تحديث الملصق الخاص بالمرضى: "متلازمة جيلان باريه (اضطراب عصبي يتسبب فيه الجهاز المناعي للجسم في إتلاف الخلايا العصبية ، مما يتسبب في ضعف العضلات والشلل في بعض الأحيان).

أعراض لقاح جونسون تظهر فى 42 ساعة بعد تلقي اللقاح



ويضيف: "في معظم هؤلاء الأشخاص ، بدأت الأعراض في غضون 42 يومًا بعد تلقي لقاح جونسون COVID-19. فرصة حدوث ذلك منخفضة للغاية".

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يجب على الناس التماس العناية الطبية إذا لاحظوا أعراضًا مثل الضعف أو الوخز في الذراعين والساقين ، خاصة إذا انتشر بعد تلقي اللقاح ،تشمل الأعراض المنبهة الأخرى صعوبة المشي أو التحدث أو المضغ أو البلع رؤية مزدوجة؛ ومشاكل التحكم في الأمعاء أو المثانة.



وأضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن 95 من 100 تقرير عن متلازمة جيلان باريه تضمنت أشخاصًا يحتاجون إلى العلاج في المستشفى ، وتوفي شخص واحد وأضافت الوكالة: "كل عام في الولايات المتحدة ، يُصاب ما يقدر بـ 3000 إلى 6000 شخص بـ متلازمة جيلان باريه ويتعافى معظم الناس تمامًا من هذا الاضطراب".



"لقد لوحظ أيضًا وجود متلازمة جيلان باريه بمعدل متزايد مرتبط بلقاحات معينة ، بما في ذلك بعض لقاحات الأنفلونزا الموسمية ولقاح للوقاية من الهربس النطاقي ،وأكدت شركة جونسون أنها تتحدث إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء بشأن هذه المشكلة.

مصدر المعلومات موقع edition.cnn.