هل تفقد جرعة لقاح كورونا الأولى مفعولها حال تأخر الثانية؟.. اعرف الإجابة

انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الشائعات حول لقاح كورونا ومدى فاعليته سواء المتعلقة بخطورته أو انخفاض فاعليته فى مواجهة فيروس كورونا.

آخر هذه الشائعات التى أثيرت حول لقاح كورونا وأثارت الخوف فى نفوس الناس هى أن الجرعة الأولى من لقاح كورونا قد تصبح بدون جدوى إذا تأخر الإنسان فى تلقى الجرعة الثانية للقاح .

وكشفت وزارة الصحة السعودية حقيقة فقدان الجرعة الأولى من لقاح كورونا مفعولها إذا زادت الفترة بين الجرعتين عن شهر .

وأكدت الصحة السعودية في بيان لها أنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مرور 42 يوم من أخذ الجرعة الأولى للقاح المتوفر في الأسواق حاليا بل حتى إن زادت عن ذلك لاتفقد الجرعة الأولى من لقاح كورونا مفعولها، لكن يفضل الالتزام بالمواعيد التى تحددها وزارة الصحة لضمان الحصول على أفضل النتائج للقاح.