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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورونا

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصُنع في مصر للمواطنين

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كاميرا على مسئوليتى كانت اليوم داخل مصنع فاكسيرا لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني، لمواجهة فيروس كورونا. 


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسئولين فى المصنع كشفوا لـ على مسئوليتى مراحل التصنيع، والإجراءات المتبعة.


وقالت هبة والى رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم البدء فى تصنيع لقاح كورونا من أجل أن يكون هناك لقاحات تكفي المواطنين. 


ولفتت إلى أنه تم عقد اتفاقية نقل التصنيع من الصين لـ مصر، ومصر الآن تقوم بتصنيع اللقاح، وأنه تم عمل إدراءات كثرة، وتم الموافقة عليها من قبل الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

 

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وأشارت إلى أن المادة الخام وصلت مصر، ومعها خبراء من الصين، وتم فى النهاية تصنيع اللقاح وأصبح مطابق لما يتم تصنيعه فى الصين.


وأوضحت أن الدكتور مصطفى مدبولى كان فى زيارة لـ المصنع، وأنه تم تصنيع مليون جرعة، والآن يتم عمل تحاليل لها، وفى منتصف شهر أغسطس سيتم استخدامه فى السوق المحلي.


الصحة العالمية تشيد بجهود مصر للوصول إلى إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك

 

 

أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود مصر للوصول إلى إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا (كوفيد -19) والمعبأ في الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".


وثمنت المنظمة خطة مصر لتطعيم 40 في المائة من المواطنين والمقيمين بنهاية هذا العام، والتي تتسق مع دعوة المنظمة للبلدان لتطعيم 40 %على الأقل في كل بلد بنهاية عام 2021، كما ثمنت المنظمة خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات لتصبح مركزا لتصدير اللقاحات في أفريقيا، في ضوء تصريحات الحكومة المصرية.


وأشارت إلى أن تلك الخطوة تتسق مع توصيات الاجتماع الإقليمي لدول شرق المتوسط ال67 لوزراء الصحة والذي عقد في أكتوبر الماضي وكانت ضمن توصياته تحسين إتاحة الأدوية واللقاحات، واعتبر الإنتاج المحلي للقاحات ركيزة أساسية من ركائز هذا الهدف من أجل حماية الصحة.


وأشارت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى توسيع قدرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لإنتاج لقاحات كوفيد-19 وتوسيع نطاق التصنيع من أجل السيطرة على الجائحة، وبالتالي، تعمل منظمة الصحة العالمية على تسهيل إنشاء مركز أو أكثر لنقل التكنولوجيا وتوفير التدريب المناسب للمصنعين المهتمين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.


وطالبت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، بالإسراع من وتيرة إتاحة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في مصر ودول المنطقة، لافتة إلى أن المنظمة تعمل مع أجل دعم إتاحة الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية، وتوفره على المستوي القطري والإقليمي.


وأضافت إن التعاون بين مصر والصين نموذج ناجح للتعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف 8.3 المعني بإتاحة الأدوية واللقاحات المضمونة الجودة والفعالة والميسورة التكلفة لتحقيق التغطية الشاملة وتسريع إنهاء الجائحة.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد منحت لقاح سينوفاك، المنتج في الصين، موافقة الاستخدام الطارئ في الأول من يونيو الماضي، ويمثل تصريح الاستخدام الطارئ ضمانا للبلدان والممولين والوكالات والمجتمعات أن اللقاح يمتثل إلى المعايير الدولية للسالمة والفعالية والتصنيع.

 

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