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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يعلن شروط صلاة عيد الأضحى المبارك بالعاصمة

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك .

 

وشدد محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الاحياء ومديري المديريات ؛ على عدم أصحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن  مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين .

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وشدد محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة .

القاهرة الأوقاف المساجد صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك الإجراءات الاحترازية

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