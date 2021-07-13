فى 21 يوم .. أسرع رجيم لحرق الدهون

إذا كنت تعانى من الوزن الزائد يمكنك التخلص من الكرش وحرق دهون البطن العنيدة بسرعه بخطة رجيم سريعه تساعد علىإنقاص الوزن فى 21 يوم فقط يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



خطة الرجيم ل21 يوم

الاسبوع الاول من الرجيم

الإفطار 6 صباحا

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

أو

نستو لايت + 1 توست سن

أو

سناك بعد الفطار

ب3 ساعات..ثمرة فاكهة +طبق شوفان بلبن خالى الدسم

الغذاء

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيهسناك بعد الغذاء ب3 ساعات

ثمرة فاكهة



الأسبوع الثاني من الرجيم



الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء ساعتين



ثمرة فاكهة



الاسبوع الثالث من الرجيم



وجبة الإفطار

بيضة مسلوقة +طبق سلطة

اليوم الأول



2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز

اليوم الثانى

2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه

اليوم الثالث



3 ملاعق مكرونة + فيليه سمك مشوي

اليوم الرابع

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

اليوم الخامس

3 ملاعق مكرونة +2 برحر مشوى

اليوم السادس والسابع

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم

وجبة العشاء

بيضة مسلوقة