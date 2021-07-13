عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى 21 يوم .. أسرع رجيم لحرق الدهون

صدى البلد

إذا كنت تعانى من الوزن الزائد يمكنك التخلص من الكرش  وحرق دهون البطن العنيدة بسرعه بخطة رجيم  سريعه  تساعد علىإنقاص الوزن  فى 21 يوم فقط يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
 

خطة الرجيم ل21 يوم

الاسبوع الاول من الرجيم

 

الإفطار 6 صباحا

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن 

أو 
نستو لايت + 1 توست سن 

أو 

دعاء سهيل: تقدم العمر أحد أسباب قلة حرق الدهون

سناك بعد الفطار 

ب3 ساعات..ثمرة فاكهة +طبق شوفان بلبن خالى الدسم

الغذاء 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز 

أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيهسناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

ثمرة فاكهة
 

6 فوائد مذهلة لـ رجيم البطاطس

أسرع رجيم لنسف الكرش وحرق دهون البطن

الأسبوع الثاني من الرجيم
 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..


سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

 

طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة 
 

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا 
 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 

سناك بعد الغذاء  ساعتين 
 

ثمرة فاكهة
 

الاسبوع الثالث من الرجيم


وجبة الإفطار 

 

بيضة مسلوقة +طبق سلطة 

اليوم الأول 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي  + 3 ملاعق أرز

اليوم الثانى 

 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه 

اليوم الثالث


 3 ملاعق مكرونة + فيليه سمك مشوي

اليوم الرابع 

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

اليوم الخامس 

 3 ملاعق مكرونة +2 برحر مشوى

اليوم السادس والسابع 

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم

وجبة العشاء 

بيضة مسلوقة 

الرجيم خطة الرجيم ل21 يوم الاسبوع الاول من الرجيم الاسبوع الثالث من الرجيم خطة الرجيم

موضوعات متعلقة

رجيم سريع لحرق الدهون قبل العيد

رجيم سريع يحول جسمك لماكينة حرق دهون في 14 يوما

طريقة عمل الجلاش باللحم بخطوات سهلة وسريعة

تعرف على آخر أسعار السمك والجمبري في شهر رمضان | فيديو

طريقة تحضير القطايف

مع بطارية تدوم 11 يوما.. جارمن تطرح الجيل الجديد من ساعاتها الذكية Venu 2 و Venu 2S.. فيديو وصور

صيدلة حلوان تقدم نصائح مهمة لتناول الطعام بطريقة صحيحة في رمضان

أكلة من لبنان.. سلطة الحمص مزيج مثالي من الصحة والذوق

ترشيحاتنا

إسكان النواب توضح فوائد مبادرة المركزي في توفير وحدات سكنية مخفضة للمواطنين

بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز

الموجة الرابعة..اللقاحات حائط الصد ضد كورونا..وإنذار من تجمعات عيد الاضحى

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

سيدة قطار المنوفية: الكمسرى ضرب الراكب أمام ابنته وحاولنا ندفع التذكرة مارضيش

بعد واقعة طرده.. رازفان لوشيسكو: لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

شاهد.. لحظة اشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية على الدائري الأوسطي

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

بالأشعة فوق البنفسجية.. قناع وجه جديد يقضي على كورونا بنسبة 99 %

فزع ورعب .. شاهد اللحظات الأولى بعد اندلاع حريق مستشفى الحسين بالعراق

بالصور..كارثة ذي قار.. ماذا حدث حتى يتفحم العراقيون في مستشفى الحسين؟

فيديو

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

أعمارهم 17 و18 سنة .. قصص فتيات من الشهرة إلى الزنزانة

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ