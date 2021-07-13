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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تفتتح طريق كورنيش النيل بمدينة فارسكور

صدى البلد

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل بمدينة فارسكور، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم، الثلاثاء، بمرافقة اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء وحيد رضوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

 

فيما تفقدت "المحافظ"، طريق الكورنيش بعد تنفيذ أعمال تطويره من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير بطول ١.٢٠٠ كم، حيث تضمن المشروع رفع كفاءة سور الكورنيش و تطوير الممشى وتشجيره وانارته و انشاء برجولات ، و تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار ورصف الطريق وتخطيطه.

 

فيما أكدت محافظ دمياط، أن كورنيش مدينة فارسكور يُعد الثالث ضمن خمس مشروعات تطوير بكفر سعد و ميت أبوغالب و السرو بالتعاون مع الجهاز، مؤكدة أن التطوير حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لممشى كورنيش النيل لخلق متنزه جديد أمام المواطنين، واستكمال المنظومة التى تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة للتنسيق الحضارى، مؤكدة على زيادة عدد المقاعد بالممشى لاستيعاب أعداد المواطنين المترددة عليه.

 

وعلى الجانب الآخر، أعرب أهالى المدينة عن سعادتهم الغامرة بما تم تحقيقه بأهم منطقة بالمدينة على الإطلاق، إذ اهدوا محافظ دمياط درعا تذكاريًا تقديرًا لجهودها المبذولة بكافة القطاعات.

 

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محافظ دمياط منال عوض تطوير كورنيش النيل مركز فارسكور أعمال تطويره

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