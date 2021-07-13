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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل تنصح باستخدام منتج سحري وطبيعي 100% لنضارة البشرة

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على مستخلص "العرق سوس"، ومستخلص "التوت البري"، الذي يساعد على التفتيح السريع للبشرة، وعلاج الهالات السوداء وحب الشباب.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على مكونات طبيعية 100%، وخالي من المواد الحافظة، مشيرة إلى كريم بينكي حقق شهرة كبيرة خلال سبعة شهور.

وتابعت خبيرة تجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، والزنك، ويعمل على التقشير الطبيعي للجلد الميت.


قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إن كريم بينكى يحافظ على نضارة وتفتيح البشرة، موضحة أن السيدات لديها هاجس ورعب من التجاعيد والتقدم فى العمر ويرغبون باستمرار في العناية ببشرتهن وترطيبها.

وأضافت دينا أبو السعود أن كريم بينكى له فوائد عدة فى تفتيح وتوحيد لون البشرة، بالإضافة إلى أنه يعمل على الوقاية من علامات التقدم فى السن.

وأشارت خبيرة تجميل إلى أن كريم بينكى لا يحتوى على أى مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أى تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة.

خبيرة تجميل كريم بينكي حب الشباب الهالات السوداء تصبغات البشرة

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