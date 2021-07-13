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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

علاء عابد: مبادرة حياة كريمة بثت روح الحياة من جديد بالقري المصرية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد النائب رئيس لجنة النقل بالبرلمان

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، فى إجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

 

بدأت اللجنة عملها بمناقشة الطلب المقدم من النائبين: أحمد سعد نويصر، وأسماء سعد الجمال، بشأن حاجة مدينة الصف إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي مصر/ أسيوط الشرقي لخدمة أهالي مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة.


من جانبها طالبت النائبة أسماء سعد الجمال، خلال إجتماع اللجنة بتحديد جهة الولاية الخاصة بإنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي مصر/ أسيوط الشرقي لخدمة أهالي مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة، وهل سيكون تابع للمحافظة أو الهيئة العامة للطرق والكباري ، أو إدراجة ضمن مبادرة حياة كريمة ، مؤكدة أن هذا المخرج سيسهل حركة المرور و يوفر الوقت والمواصلات خاصة مع وجود مشاكل داخلية بشأن وسائل المواصلات.


من جانبة قال النائب أحمد سعد نويصر أن مدينة الصف بها حوالي 100 الف نسمة وهي بحاجة إلى  إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي، لافتا إلى أنه سيخدم الأهالي فى الصف والقري المجاورة ،خاصة أنه هذه المنطقة هي  منطقة صناعية وزراعية  ونحن بحاجة الي وجود طريق أمن لنقل البضائع والمواطنين، ونحن نعلم جميعا دور وزارة النقل والمواصلات وأيضا وزارة التنمية المحلية ومبادرة حياة كريمة ، لكننا نريد أن نعلم الجهة صاحبة حق الولاية على انشاء هذا المخرج.

 

من جانبه قال النائب عبد الوهاب خليل أنه يمكن عمل ربط بين طريق مصر اسيوط الشرقي بالطريق الغربي .


وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، بتشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر والنائب أحمد سعد نويصر ، والنائبة أسماء الجمال لمعاينة المدخل والمخرج الخاص بمدينة الصف، ومدي إمكانية ربط الطريق الشرقي بالغربي حسب إقتراح النائب عبد الوهاب خليل.


فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، إننا في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وإعادة البسمة لأهالي القري، من خلال مبادرة حياة كريمة الذي بث الحياة مرة في القري المصرية وبالتالي ، يجب أن يكون هناك مخرج لمدينة الصف  يسهل الوصول للقاهرة.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق. 


وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الإقليمي. 


وأوصت اللجنة بوضع خطة زمنية بمواعيد الإنتهاء منه ويخطر بها النائب مقدم طلب الإحاطة بحيث يكون على علم بكل التفاصيل التى يتم عملها.

حياة كريمة مجلس النواب الطريق الاقليمي قرى مركز الصف طريق أسيوط الشرقي

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