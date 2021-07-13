ننشر أسماء الفائزين بجوائز معرض الكتاب الـ 52

بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وهيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب اعلنت جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية – القاهرة الجديدة - يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور أعضاء اللجنة، وفى نهاية الاجتماع تم اختيار الكتب الفائزة بالجائزة علي النحو التالي :

في مجال الكتاب الأول (علوم انسانية) تكونت لجنة التحكيم من

أ. د. محمد محمود إبراهيم عويس

د. أحمد ناجي أحمد قمحة

د. نهاد لطفي سيد أبو القمصان

وفاز كتاب “كنت طفلاً قبطيًا في المنيا” تأليف مينا عادل جيد وصدر عن دار مجاز للترجمة والنشر



وفي مجال الكتاب الأول (ابداع أدبى) جائت لجنة التحكيم من

ا. سيد أحمد السيد الوكيل

ا. هاني محمد عبد المريد أحمد

ا. محمود عبد الله السيد شرف

وفاز كتاب “حين طار الطاووس إلى باريس”تأليف كريم البشلاوي وصدر عن دار الحلم للنشر والتوزيع



وعن جائزة الطفل المترجم فقد حجبت الجائزة

أما جائزة الكتاب المترجم فقد تكونت لجنة التحكيم من

ناهد محمد يوسف

د.أمال علي مظهر

د.نهلة محمد هاني

وجاءت الجائزة مناصفة بين كل من كتاب"النيل.. مدن وحضارات على ضفاف نهر" ترجمة: عصام الشربيني وصدر عن دار الشروق، وكتاب “توماس راسل: حكمدار القاهرة 1902 - 1946”

ترجمة :مصطفى عبيد وصدر عن دار الرواق



اما في مجال الأطفال فقد تكونت لجنة التحكيم من

أ. أحمد رضوان على زحام

د. عزة السيد حسن سلطان

وفاز كتاب “أنتظر يا صديقي” تأليف

كريم بهاء الدين عفيفي وصدر عن

دار النشر للخدمات التعليمية



اما في مجال مجال دراسات إنسانية فقد تكونت لجنة التحكيم من

أ. د. محمد أحمد عبد الرازق غنيم

د. محمد أحمد على مرسي

أ. د. وفاء مسعود محمد الحديني

وفاز كتاب "عروسة المولد في قويسنا

دراسة في الثقافة المادية" تأليف أسامة الفرماوي وصدر عن دار زحمة



وفي مجال الكتاب العلمى تكونت لجنة التحكيم من

د. جمال محمد غيطاس محمد

د. محمد عزت إبراهيم عامر

وفاز كتاب علم الخيال تأليف محمد يحي وصدر عن دار الرواق للنشر والتوزيع



وفي مجال تحقيق التراث تكونت لجنة التحكيم من

د. عبد الحميد عبد المنعم مدكور

د. ابراهيم صلاح السيد الهدهد

د. عبد الكريم محمد حسن جبل

وفاز كتاب مخزون البلاغة

(المخزون والدرر المنظوم لأبي الفضل الميكالي) تحقيق أ. د عبد الرازق حويزي

مركز تحقيق التراث بدار الكتب



وفي مجال مجال النقد الأدبي تكونت لجنة التحكيم من

د. سامي سليمان أحمد محمد

د. حسام فتحي نايل عبد اللطيف

د. محمد إبراهيم السيد عبد العال



وفاز كتاب "تحليل الخطاب الثقافي

قراءات نقدية في نصوص معاصرة" تأليف الناقد منير فوزي وصدر عن دار

الأدهم



وفي مجال المسرح تكونت لجنة التحكيم من

د. عمرو فؤاد دوارة

د. علاء الدين أحمد على قوقة

أ. إسماعيل مختار أحمد محمد



وفاز كتاب حزام ناسف تأليف السيد فهيم وصدر عن دار النسيم



وفي مجال شعر العامية تكونت لجنة التحكيم من

أ. جمال محمد أحمد بخيت

أ. كوثر مصطفى أحمد محمد

أ. عبد الرحيم يوسف رمضان



وفاز ديوان “مفيش رقم بيرد” تاليف الشاعر محسن محمد وصدر عن دار المرايا



وفي مجال شعر الفصحى تكونت لجنة التحكيم من

أ. أحمد محمد محمد سويلم

د. فاطمة حسن سعد الله قنديل

د. أحمد عبد الحميد عبد الحميد



وفاز ديوان “سيرة ذاتية لرجل تافه ووحيد” تاليف محمد سالم وصدر عن هيئة الكتاب



وفي مجال جائزة السينما بالتعاون

مع اكاديمية الفنون تكونت لجنة التحكيم من

د. هشام السيد عنين

د. ثناء أحمد هاشم

د. خالد أحمد بهجت



وفاز كتاب “ثلاثية صناعة الفيلم” تأليف المخرج الكبير علي بدرخان وصدر عن

هيئة الكتاب



وفي مجال القصة القصيرة تكونت لجنة التحكيم من

أ. د. خيرى محمد عبد الحميد دومة

أ. محمود مصطفى عبد العظيم الورداني

أ. حسن عبد الموجود

وفازت المجموعة القصصية ما لا يمكن إصلاحه تاليف هيثم الورداني وصدرت عن دار الكرمة



وفي مجال الرواية تكونت لجنة التحكيم من

أ. ياسر أحمد عبد الحافظ

د. عيد على مهدي بلبع

وفازت رواية صالة أورفانيللي تأليف أشرف العشماوي وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية



وعن افضل ناشر بمعرض الكتاب تكونت لجنة التحكيم من

د. شريف كامل محمود شاهين

د. أحمد بهي الدين العساسي

أ. سعيد عبده مصطفي

وجاءت أفضل دار وناشر هي دار كيان للنشر والتوزيع