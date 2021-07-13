يحمل معاني إنسانية عظيمة وينشر قيم التكافل.. القومي للمرأة يشيد بـ ليه لأ

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته بالتهنئة إلى فريق عمل ليه لأ فى جزءه الثانى بطولة الفنانة منة شلبى والفنان أحمد حاتم و تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف.، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل طوال فتره عرضه.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بهذا النجاح الذي حققه مسلسل ليه لأ ، مشيدة بروح الجماعه التي كانت واضحه خلال حلقات المسلسل ، كما اشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل واخراج .

واشارت الدكتورة مايا مرسي ان فكرة المسلسل وطريق الطرح السلسة كان لها دور كبير في نجاح مسلسل ليه لأ ووصوله الى قطاع عريض من الجمهور ، واضافت قائلة" أن المسلسل نجح في تقديم فن هادف وراقي يحمل معاني ومبادئ انسانية عظيمة و يعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين افراد المجتمع وعلي وجه خاص كفالة اليتيم ، وهي احد القيم النبيله التي نادت بها جميع الاديان ".

مسلسل ليه لأ 2 يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتجسّد الفنانة منة شلبي ضمن أحداث مسلسل ليه لأ شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

وتدور أحداث مسلسل لية لأ التى تلعب بطولته منة شلبي فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل ليه لأ كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد من مسلسل ليه لأ يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .

إعلان وزارة التضامن عن ارقام الاطفال المكفولة :



وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة كفالة الأطفال فى مصر بعد عرض مسلسل “ليه لا" فى جزءه الثانى والذى يناقش ضمن أحداثه قضية كفالة الأطفال.

وصرحت التضامن بأن هناك ٢٧٠٠ طلب كفالة تبحثهم التضامن الآن، مضيفة أنها استقبلت أكبر طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة.



