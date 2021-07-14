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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل الموجة الرابعة لكورونا ..حيل لرفع المناعة

صدى البلد

مع إعلان وزارة الصحة الموعد المتوقع لدخول البلاد في الموجة الرابعة من جائحة كورونا إليك طرق تعززين مناعتك خاصة وأن تعزيز المناعة هو الشاغل الأكبر للجميع اليوم ويعد تناول الأطعمة الصحية  هو الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك.

فيما يلي بعض الأطعمة التى تساعد على تعزيز المناعه وفقا لموقع “   health shoot”

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1. الرمان


الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل فيتامين ج والألياف تساعد في استعادة الطاقة  فيعد الرمان هو واحد من تلك الفاكهة ويحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج  فهو يساعد على رفع المناعة ، ويسهل عملية الهضم ، ويحارب مرض السكري من النوع 2 ويحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة

 

2. زبادي قليل الدسم


يمكن أن تساعد البكتيريا النافعة أو البروبيوتيك الموجودة في الزبادي في تقوية جهاز المناعة لديك . بالإضافة إلى ذلك ، فإن الزبادي مليء بالفيتامينات والمعادن ، والتي يمكن أن تحسن صحتك العامة.

 

3. البطيخ


البطيخ فاكهة لذيذة ومنعشة  ومن المثير للاهتمام أنه يحتوي على 92٪ من الماء ومليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك كما أنه يحتوي على فيتامينات أ ، ب ، ج ، والليكوبين ، مما يساعد على حمايتك من الأشعة فوق البنفسجية و كل هذه العناصر الغذائية تقلل من خطر الإصابة بالعدوى 

4. البروكلي


يحتوي البروكلي على الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم هذه الخضراوات الرائعة غنية أيضًا بالألياف والبروتينات والفيتامينات A و C و E و K. كما أنها تحتوي على مجموعة من فيتامينات ب ، بما في ذلك حمض الفوليك.


5. السبانخ


السبانخ واحدة من أكثر الخضراوات  فائدة لصحتك فهى مليئة بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين ، والتي قد تزيد من قدرة أجهزة المناعة لدينا على مكافحة العدوى ورفع المناعه


6. البرتقال


تشتهر الأطعمة الحمضية مثل البرتقال بفيتامين سي ويزيد فيتامين سى من امتصاص الجسم للحديد ، وبزيادة إنتاج الكولاجين يحمي الخلايا من التلف.


7. جذر الشمندر


يعاني الكثير من الناس من عسر الهضم و يساعد تناول الشمندر في عملية الهضم ، وفقدان الوزن ، وبناء المناعة و يحسن جذر الشمندر أيضًا مستويات الهيموجلوبين وهو مفيد أيضًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل الشعر والجلد.

المناعة تعزيز المناعة أطعمة التى تساعد على تعزيز المناعه تقوية جهاز المناعة مكافحة العدوى ورفع المناعه

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