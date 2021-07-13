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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمويل العقاري: تنفيذ 5 آلاف وحدة بالتجمع الثالث ضمن سكن لكل المصريين

ارشيفيه
ارشيفيه

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح 5328 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بـ( 222 ) عمارة،  ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين  والتي سيتم طرحها للمواطنين خلال الأيام المقبلة.


وكلف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من الوحدات، وبجودة عالية، حيث يضع الرئيس هذه المبادرة على أجندة الأولويات.

 

 

و تعمل وزارة الإسكان  في إطار الاتفاق النهائي مع البنك المركزى على شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة.

 


أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 3%، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.


وتضمنت مبادرة التمويل العقاري 2021 عددا من التيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري بغرض شراء وحدات سكنية للسكن الدائم فقط وليس الموسمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن مناسب بأسعار جيدة وفترات طويلة.


شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

-يشترط لمبادرة محدودي الدخل أن يتم الحصول على الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، وألا يزيد سعر الوحدة على 350 ألف جنيه.

 

-أما لمتوسطي الدخل فيشترط ألا يزيد سعر الوحدة على مليون جنيه وألا تزيد مساحتها على 150 متر.

 

- ألا يكون المتقدم حصل على شقة مدعومة من الدولة قبل ذلك، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها.

- وجاءت ضمن اشتراطات مبادرة التمويل العقاري، ألا يقل سن المواطن عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما أنه  لا يحق للأسرة «الزوج، الزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

-أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة .

- ألا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل.

- أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

- أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

 

وشدت مبادرة التمويل العقاري، على أنه حال وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقة، كما أنه لا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة، وألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي .

 

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

 

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.


 

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