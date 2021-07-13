صاحبة فيديو قطار منوف تكشف تفاصيل هامة بعد ضرب أب أمام ابنته

قطار منوف

قالت هناء زكي، سيدة قطار منوف صاحبة الفيديو المتداول، إنها كانت تركب قطار المتجه من منوف، وسمعت صريخ طفلة وعندما سألت ركاب القطار قالوا لي أن كمسري القطار اعتدى على أب أمام ابنته.

وأضافت هناء زكي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، قمت بتصوير الواقعة وقام بالاعتداء على الأب أمام ابنته، وقال الكمسري لي عندما هددته بالتصوير: "صوري أنا مش هاممني".

وتابعت: انتهى الأمر بنزول الأب في محطة شنوان خوفا من ضربه مرة أخرى أمام ابنته، وفوجئت باتصال من النقطة يطلبوا مني دفع غرامة عن تعطيل القطار.

وأردفت: "احنا عايزين حق الطفلة بس، خاصة أن الأب لم يكن معه أي أموال لدفع الغرامة".

كارثة على المستوى النفسي.. عزة مصطفي تستنكر صفع كمساري القطار لمواطن

علقت الإعلامية عزة مصطفى على واقعة صفع كمساري قطار منوف لراكب أمام طفلته، قائلة: «هذه ليست خناقة طبيعية وأطرافها كتير».



وأوضحت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الراكب لم يتمكن من النزول من القطار بالمحطة التي كان يقصدها وسار به القطار بعيدا، وهو لا يملك ما يسدده عن باقي المحطات التي ذهب إليها بالخطأ.



وأضافت: نحن أمام مشكلة إنسانية نفسية ، منوهة إلى أن «الكمساري سوف يحصل على عقابه، ولكن ضرب الراجل وإهانته من الكمساري أمام كل الركاب في عربة القطار وأمام ابنته الطفلة، مسألة كارثية على المستوى النفسي».



وأردفت الإعلامية عزة مصطفى: «أرجوكم مين هيجيب للطفلة حقها وحق أبوها ومن سيرد لها اعتبارها الإنساني، لا أناشد جهة بعينها لأن هذا المشهد سيظل داخل عقل الطفلة ونفسها طوال حياتها".



وتابعت: الرجل بعث له الله من يستره، ويدفع عنه ما عليه، موجهة كلامها للكمساري قائلة «لو أنت إنسان طبيعي والراكب محتاج منك 10 جنيهات ودفعتها كان هيتحسبلك صدقة في حياتك».



واختتمت عزة مصطفي تعليقها، قائلة: المفروض الطفلة يتم سؤالها ماذا تريدي أن يتم فعله كي لا تشعري أن والدك تم إهانته أمامك، وربما تطلب أن يضرب والدها الكمساري كما صفعه وحينها تشعر البنت بأنه والدها رُد له اعتباره.



واستدعت هيئة السكة الحديد كمسري قطار خط «منوف - القاهرة»، للتحقيق معه فيما نسب إلية في واقعة ضرب مواطن بـ«القلم»، داخل القطار، بسبب رفضه دفع غرامة ركوب القطار بدون تذكرة.

وقالت مصادر بالهيئة ، إن المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس الهيئة، طالب باستدعاء الكمسري للتحقيق مع فى والواقعة ومعرفة ملابساتها، موضحًا أن وزير النقل أصدر تعليمات مشددة في هذا الشأن ولن يسمح بإهانة أي مواطن، وأكد أن أي مخطئ سيعاقب بجزاء شديد.

وأشارت أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات مشددة لمشرفي القطارات والكمسارية بالتعامل مع المواطنين بالقانون وليس الإهانة والتهجم عليهم.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا مقطع فيديو يظهر مشادة بين كمسري ومواطن داخل أحد القطارات بسبب عدم دفع قيمة غرامة التهرب من التذكرة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرة داخل قطار منوف بين كمسري وأحد الركاب لمطالبته بدفع الغرامة لعدم وجود تذكرة معه، في واقعة جديدة من الوقائع اليومية التي تثير الجدل وتتحول إلى قضية رأي عام، والتي تأتي في كثير من الأحيان من هيئة السكة الحديد.

وحاول الركاب الآخرين وإحدى السيدات دفع الغرامة لـ كمسري السكة الحديد، حيث أن الراكب مصطحب طفلته معه ولا يملك ثمن التذكرة أو الغرامة.

ونشبت المشاجرة داخل قطار منوف في محطة الحامول حتى وصل القطار إلى محطة شنوان.

وأوضحت مصورة الفيديو هناء زكي المحامية، أن كمسري القطار طلب من الرجل تذكرته فأخبره أنه لا يوجد معه فطلب منه الغرامة إلا أنه نشبت مشادة بينهما فقام الكمسرى بصفع الرجل على وجهه بالقلم وسط بكاء وانهيار طفلته التي كان يصطحبها معه.

وأضافت مصورة الفيديو، أنها حاولت مع آخرين أن تدفع ثمن الغرامة إلا أن الكمسري رفض مصمما علي افتعال مشكلة مع الراكب، رغم أنه لم ير أي تذكرة في القطار، موضحة أن الطفلة كانت في حالة انهيار تام.

وأكدت أنه تم إنزال الراكب مع الكمسرى من القطار واستكمل القطار طريقه، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية من وزير النقل ضد الكمسري لتعديه علي أحد المواطنين.





