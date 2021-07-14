عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المركزي": جميع البنوك تشارك في مبادرة التمويل العقاري

البنك المركزي
البنك المركزي

كشفت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.


وقالت رنا بدوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، إن مبادرة التمويل العقاري يشارك فيها جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي في مصر .

 

وأضافت رنا بدوي: "مبادرة التمويل العقاري السابقة والتي كانت بـ 20 مليار جنيه، تم توجيه 95% منها لمحدودي الدخل، وهذا الأمر حقق مردودا إيجابيا؛ لأن المبادرة توجهت لمن يستحقها بالفعل".

 

مبادرة التمويل العقاري 
 

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.


وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.


وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
 

البنك المركزي التمويل العقاري التمويل محدودي الدخل اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أسمهان.. لحظاتها الأخيرة قبل وفاتها غرقًا

أشد فتكًا من دلتا.. الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ كورونا

دليلك في مصر|أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين.. شاهد

مصرع 1146 شخصا في البحر خلال محاولتهم الوصول لأوروبا

"المركزي": جميع البنوك تشارك في مبادرة التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ