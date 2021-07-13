محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي يكشف تفاصيل كتابه الجديد

كشف الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي كواليس كتابه الجديد " مربكات وسياسات في التقدم " الذي وقعه مؤخراً قائلاً : " التقدم هو الأسهل لكن المربكات هي الأهم كونها هي معوقات هذا التقدم "، موضحا أن الكتاب سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة قائلاً : يتحدث عن أصول التقدم وتخلف الدول عن ركب التقدم وماهي الاسباب التي تجعل الدول أكثر قدرة على التقدم عبر الاستثمار في البشر والبنية التكنولوجية لكن في المقابل المربكات تعني كافة المعوقات التي تربك الدول وتجعلها غير قادرة على اللحاق بهذا الركب إما لاسباب محلية أو إقليمية وأو عالمية ".

وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"أن أكبر المربكات حاليا هي جائحة " كورونا " في مسيرة التنمية العالمية قائلاً : " ليس ذلك فقط فقد تكون فكرة " المربكات " بملامح إيجابية في باديء الامر مثل الرقمنة والتحول الرقمي لكن يبقى التحدي في هذا المثال هل نحن مستعدون للاستثمار في البنية التكنولوجية والاستثمار في العنصر البشري .. هل تملك الدول تلك الجاهزية ؟ ".



أكمل : " قد تكون إيجابيية في البداية لكن يبقى الاستعداد لها مهماً وهناك دراسات تؤكد أنها ستكون إحدى المربكات في المستقبل وقد تكون سبباً في الفقر حال عدم الاستعداد الجيد لها في إطار الثورة الصناعية الرابعة ".



واصل : " ايضاً يتناول الكتاب كيف تمول التنمية ودور اسواق المال في ذلك والتي تشهد إنتعاشاً في قمته الان لكن هناك مشاكل تتعلق بالمال المتوفر في الاستثمار بما يعكس أن هناك تباعداً بين أسواق المال والبورصات العالمية وماتحتاجه الدول في التنمية ".

في سياق آخر، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق سوف يصدر وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمناسبة صدور مبادرة التمويل العقاري.

وأضافت مي عبد الحميد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق سوف يقوم بطرح وحدات سكنية تتراوح أسعارها من 165 ألف حتى 310 ألف جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه حددت المبادرة حد أقصى للدخل الشهري للمواطن الراغب في الحصول على وحدة سكنية مبادرة التمويل العقاري 3%، بحيث لا يزيد الحد الأقصي لـ صافي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب و 6 ألف جنيه للأسرة وذلك للمواطن محدود الدخل.

وتابعت ، أنه عن متوسطي الدخل الراغبين في الحصول على شقة سكنية في مبادرة التمويل العقاري 3%، يشترط ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و 14 ألف جنيه صافي الدخل الشهري للأسرة.

وأكملت ، أنه بالنسبة لـ أسعار الشقق في المبادرة لمتوسطي الدخل، اشترطت المبادرة أن لا يقل ثمن الشقة يتراوح بين 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون، وبالنسبة لمحدودي الدخل لا يزيد سعر الشقة كاملة التشطيب عن 350 ألف جنيه .

فيما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم الطلبات أمس الأربعاء 30/6/2021.

وزير الإسكان: ما يتمتع به المواطن في الحضر سيجد مثله في الريف

وأوضح الوزير، أن مد فترة تقديم طلبات التحويل جاء استجابة لرغبات المواطنين، ومنح فرصة لأكبر عدد منهم للتحويل وذلك للحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء / مراحل التشطيب – الكراسة الزرقاء / تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الـ11 - الإعلان الـ12 - الإعلان الـ13 - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم، حيث يشترط لقبول التحويل عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز، أو سبق التخصيص له، أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم تقديم طلبات التحويل من خلال الدخول على مركز خدمة المواطنين عبر الرابط "https://cservices.shmff.gov.eg"، ثم اختيار طلبات بموقع مركز خدمة المواطنين والضغط على "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم يتم تفعيل الحساب وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة السر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام والاطلاع على شروط الإقرار، يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب - بعد دراسته من جانب الصندوق - يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأكدت مى عبدالحميد، أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية، موضحة أنه تم إتاحة فيديو توضيحي للمواطنين يوضح بصورة دقيقة وشاملة كيفية تقديم طلب التحويل عبر القناة الرسمية للصندوق على اليوتيوب "https://www.youtube.com/shmffeg"، ومن خلال الموقع الإلكتروني "https://cservices.shmff.gov.eg"; داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، لطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وذلك كإجراء يساهم في مساعدة المواطنين.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مد فترة تقديم طلبات التحويل للمواطنين يأتي فى ضوء فاعلية التواصل المُستمر مع مطالب المواطنين بشكل مُباشر، بما يحقق مستوى متميز في الخدمة المقدمة، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات وخطوات العمل أمامهم، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.