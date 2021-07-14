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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدون جراحة.. كيفية تجنب الإصابة بحصوات اللوزتين

صدى البلد

التهاب  اللوزتين  يمكن أن يختلف بشكل كبير لدى بعض الناس، ولحسن الحظ، ليس من المعروف أنه يسبب أي مشاكل صحية كبيرة، لكنه معروف برائحته النفاذة، لذا إليك 4 عوامل يمكن أن تسبب حصوات والتهاب اللوزتين.

التهاب اللوزتين المتكرر

وفقا لموقع powerofpositivity يمكن أن تتكون حصوات اللوزتين بسبب الإصابة بمشاكل الجيوب الأنفية المزمنة، ومن المعروف أن مشاكل الجيوب الأنفية تساهم في تكون حصوات اللوزتين بسبب العدوى والمخاط الذي يتكون أسفل الحلق.

أما عن التهاب اللوزتين المتكرر، فغالبًا ما يكون مصحوبًا بالتهاب في الحلق وبثور وعدوى، فيعاني بعض الأشخاص من نوبات متكررة مع هذه الحالة الشائعة؛ مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر.

أما عن أعراض التهاب اللوزتين فهى كالتالي: 

1 - رائحة تخرج من فمك


إذا كنت تعانى من إلتهاب وحصوات اللوزتين فأنت بالطبع تعانى من رائحة نفاذة .

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2 - احتقان الحلق


عند وجود حصوات فى اللوزتين  من الشائع أن يكون هناك تورم واحمرار. فقد تعتقد أنه التهاب حلق روتيني ، ولكن عندما يستمر ، فهذا مدعاة للقلق.

3 -  السعال المزمن


قد تسعل كثيرًا إذا كان لديك حصى في اللوزتين في فمك وذلك  لأن اللوزتين  تحاول طرد الأجسام الغريبة.

تجنب حصوات اللوزتين


إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع إلتهاب اللوزتين .

1- حافظ على حلق رطبا 


كلما زادت كمية المياه التي تشربها ، قل احتمال وجود أي حصوات في حلقك، حيث يساعد الماء على دفع كل الحصوات الموجوده في فمك إلى أسفل عبر المريء.

2 الغرغرة بالمياه المالحة


الغرغرة بالمياه المالحة سيساعد على طرد البكتيريا فقط جرب استخدام الماء الدافئ مع الملح؛ للحصول على نتائج أفضل.

 

3. اغسل أسنانك بانتظام 


يعتبر تفريش أسنانك من أفضل الدفاعات ضد البكتيريا الموجودة في الفم، ومع ذلك، ينسى الكثير من الناس تنظيف لسانهم. 

يمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة على الجزء الخلفي من اللسان، مشكلة لأولئك الذين يعانون من حصوات بالقرب من اللوزتين.

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