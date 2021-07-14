وزارة الدفاع السعودية تكشف طبيعة انفجار مدينة الخرج

أعلنت وزارة الدفاع السعودية وقوع انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة في مدينة الخرج.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضي، صباح اليوم الأربعاء، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

وقال العميد المالكي، إنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر، ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

#وزارة_الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بالخرج.https://t.co/oLIMB9vZ4Q#واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 14, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو تبين وقوع انفجار شديد في مدينة الخرج.

وأكد نشطاء وشهود عيان على منصة "تويتر" سماع دوي انفجار في مدينة الخرج، متسائلين عن السبب، قبل أن تكشف وزارة الدفاع السعودية طبيعة الانفجار.