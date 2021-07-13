السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة ومساندتها مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، دعم مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة، داعيا المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث ( مصر والسودان وإثيوبيا ) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع إطار زمني لمفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريح نقلته قناة "العربية": "لا بد من وضع إطار زمني للتوصل إلى اتفاق بين أطراف أزمة سد النهضة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أكد أن مياه نهر النيل مهمة لمصر والسودان، موضحا أن مجلس الأمن يري أن الاتحاد الأفريقي هي المؤسسة الأنسب لحل أزمة سد النهضة.