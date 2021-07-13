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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استكمال المفاوضات.. متحدث الخارجية الأمريكية لـ أحمد موسى: يجب حل أزمة سد النهضة

متحدث الخارجية الامريكية
متحدث الخارجية الامريكية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن مياه نهر النيل مهمة لمصر والسودان، موضحا ان مجلس الأمن يري ان الاتحاد الافريقي هي المؤسسة الأنسب لحل أزمة سد النهضة.


وأضاف خلال استضافته مع برنامج « على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، عبر خاصية «زوم»، أن الولايات المتحدة ترى ضرورة استكمال المفاوضات بين الدول الثلاث وعودة الدول إلى طاولة المفاوضات؛ مؤكدا ان الحل السلمي مناسب للأزمة.

وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لتقدم المساعدات من أجل عودة مسار المفاوضات؛ لافتا أنه يجب حدوث اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا .

واشار، ان الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من اجل استمرار المفاوضات.

وتابع: «أمريكا ترى ان أزمة سد النهضة الاثيوبي مهمة ويجب حلها».

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، عن قلقه إزاء الموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وأكد أسف الاتحاد الأوروبى لإعلان إثيوبيا عن الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع مصر والسودان بشأن هذه المسألة  وجدد دعم الاتحاد الأوروبى لجهود الاتحاد الإفريقى لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ومصر والسودان.

جاء ذلك فى بيان أصدره بوريل، فى أعقاب اجتماع عقده مع وزير الخارجية سامح شكرى فى بروكسل، حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا فى سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وأضاف البيان، الذى نُشر على الموقع  الخاص بالاتحاد الأوروبى، أن الطرفين ناقشا أهمية مياه النيل لدول المصب.

وشدد بوريل على أن الجهود التى يقودها الاتحاد الإفريقى لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبى وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

وأعرب جوزيف بوريل عن تقديره لدور مصر، الذى وصفه بـ"المهم" فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، لا سيما فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين يحقق الهدف المشترك لحل الدولتين.

وأكد بوريل علي  نقل رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبى سيعمل عن كثب مع مصر والشركاء الدوليين الآخرين لإعادة بدء عملية سياسية تحقق حلولا دائمة ومستدامة.

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