بينها تحويل نقابة السيارات إلى شركة.. مجلس الوزراء السعودي يعلن قرارات جديدة

عقد مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وخلص مجلس الوزراء السعودي إلى القرارات التالية:

أولاً:

تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإيطالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.

رابعاً:

تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وهيئة زامبيا الوطنية للبث في جمهورية زامبيا، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأنه، والتوقيع عليه وذلك في إطار اللجنة السعودية - الزامبية المشتركة.

سادساً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان في مجال الحجر النباتي ووقاية النبات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

تفويض وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

تحويل نقابة السيارات إلى شركة.

تاسعاً:

يجوز للجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركة ( أو شركات ) لتنفيذ مشروع ( جعرانة) للخزن الاستراتيجي بمنطقة مكة المكرمة.

عاشراً:

الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -الصادر في دورته "الحادية والأربعين" التي عقدت في محافظة العلا- القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حادي عشر:

تعيين سبتي بن سليمان السبتي وعصام بن عبدالقادر المهيدب عضوين في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلين من القطاع الخاص.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو الآتي:

ترقية محمد بن ناصر بن عبداللطيف المناع إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالمحكمة العليا.

ترقية فيصل بن عبده بن عبدالغني حسن إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالمحكمة العليا.

ترقية صالح بن ناصر بن صالح المبرد إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية المهندس / فيصل بن حسين بن محمد الصقار إلى وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية غانم بن منير بن نوار النمر إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء السعودي على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله،بينها تقارير سنوية لوزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والحج والعمرة، والإعلام، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.