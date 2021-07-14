فنانون في مرمى الشائعات.. محسن منصور ينفي وفاة شقيقه.. ليلى طاهر تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل المرض، وأخرى مضللة مثل الزواج، كان آخرها وفاة شقيق الفنان محسن منصور ، التي انتشرت قبل ساعات.

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:

وفاة شقيق محسن منصور

انتشرت مؤخرًا أخبار غير صحيحة حول وفاة شقيق الفنان محسن منصور، بعدما وقع البعض في لغط بسبب الاعتماد على مصدر لا صلة له بالفنان نفسه، وبعدها نفى محسن منصور خبر الوفاة، الذي أعلنه الممثل خالد محروس عبر حسابه بموقع فيسبوك، مؤكدًا أنه لا يوجد لديه أشقاء رجال.

وكتب محسن منصور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" صباح الخير ويوم جميل لسه صاحي علي خبر حالة وفاة.. أنا معنديش إخوات إلا بنات والخبر غير صحيح".

واستطرد محسن منصور قائلا:" معرفش مصدر المعلومة .. على العموم شكرا لكل الناس اللي اهتمت وسألت واتصلت".

ليلى طاهر تكشف حقيقة إصابتها بـ فيروس كورونا

قبل أيام قليلة، انتابت الوسط الفني حالة كبيرة من القلق بعد إعلان خبر إصابة الفنانة القديرة ليلى طاهر بـ فيروس كورونا المستجد، ما جعل الكثيرين يتساءلون حول حالتها الصحية، كما الفنانة ليلى طاهر تصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.

حرص صدى البلد، على التواصل مع الفنانة القديرة ليلى طاهر، بعد انتشار خبر إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، والذي أعلنه الإعلامي محمود سعد.

وأعربت الفنانة ليلى طاهر، في تصريح لـ صدى البلد، عن سعادتها بسبب اهتمام الجميع بحالتها الصحية، قائلة: «من إمبارح تليفوني ما بطلش رن وأنا مبسوطة بسبب اهتمامكم بحالتي»، وطمأنت الجمهور ومحبيها بأنها شفيت من فيروس كورونا.

وأضافت ليلى طاهر، بالفعل أصبت بـ كورونا وكانت الأعراض خفيفة وشُفيت منه سريعًا، وذلك منذ شهر، مشيرة إلى أن الخبر قديم، وهي حاليًا بصحة جيدة.

زواج سمية الخشاب من عمر كمال

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد شائعات زواجها من الفنان عمر كمال، خاصة بعد فيديو كليب أغنتهما الجديدة “أوعدك”.

ونفت سمية الخشاب، ما تردد حول وجود اي علاقة بينهما او بينها هي وأي شخص أخر

قالت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية: "كل يوم بيجوزونى ويطلقونى، وأنا مركزة فى شغلي ومش فاضية للجواز وعندي طاقة إيجابية من النجاحات الأخيرة عايزة استغلها فى الشغل بس".



ارتباط الهضبة

أثارت المذيعة المصرية إنجي كيوان، حالة جديدة من الجدل بعد نشرها عددًا من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مع المطرب عمرو دياب أثناء تواجدهما فى إحدى الحفلات الخاصة.

وتبين من الصور أن ما يتردد عن ارتباط عمرو دياب بالمذيعة المصرية غير صحيح لأنها متزوجة من اللبنانى زياد فولدجر والذى كان بصحبتهما فى الصور، وكانت متواجدة مع عمرو لتصوير إعلان عن البرفان الجديد الخاص به.

ويأتى هذه الأمر ليضع حدا للشائعات التى تخرج عن المطرب عمرو دياب خاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى منذ فترة قصيرة.



عودة حنان ترك للتمثيل

تداولت أنباء حول عودة الفنانة حنان ترك الى التمثيل مجددا بعد 8 سنوات من الاعتزال بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها.

وكشفت مصادر مقربة من حنان ترك أنها تدرس العودة إلى التمثيل ولكنها لم تتخذ القرار النهائى في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن حنان ترك تتمهل فى اتخاذ القرار و لم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل ولكن فى نفس الوقت لا تميل كثيرا الى العودة. ولم تتلق اى سيناريوهات بنفسها ولكن فى حالة عودتها ستدرس السيناريو الذى يتناسب مع عودتها.

يذكر أن حنان ترك تركت عالم الفن منذ 8 سنوات وقررت الاعتزال ومنذ فترة قصيرة خرجت اقاويل حول عودتها ايضا ولكنها لم ترد وتفضل الصمت التام.



شلل فيفي عبده

حالة كبيرة من الجدل سادت في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، وألمحت إلى فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه إلتهاب في الأعصاب، أفقدها القدرة على السير.

وحاول «صدى البلد» التواصل مباشرة مع فيفي عبده، للتأكد من صحة ما تردد، إلا أنها لم تتمكن من الرد، ولكنها قامت مسبقًا بنفي شائعات ترددت حول تدهور حالتها الصحية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكانت فيفي عبده، ظهرت في فيديو عبر حسابها على انستجرام في منتصف ديسمبر الماضي، وهي واقفة على قدميها داخل منزلها، لترد على شائعات لاحقتها، ما يرجح عدم دقة الأخبار التي ترددت حول فقدانها الحركة.

وظهرت فيفي عبده خلال الفيديو الذي نشرته في 18 ديسمبر، تبدي استياءها من الشائعات التي لاحقتها حول تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، وكانت حالتها مستقرة، وأظهر الفيديو أنها واقفة على قدميها رغم ظهور بالنصف العلوي فقط، إلا أن زاوية الرؤية الأفقية أوضحت أنها واقفة.

الجدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.