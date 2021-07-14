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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

في ذكرى اقتحام سجن الباستيل.. ماهي الباستيل.. ولماذا أنشئ السجن وأشهر السجناء

سجن الباستيل
سجن الباستيل

فى مثل هذا اليوم، الموافق 14 يوليو عام 1789، ويحيي الفرنسيون ذكرى اقتحام “سجن الباستيل”  ذكرى كسرهم لرمز من أقوى رموز البطش والطغيان في فرنسا، الذي يعود تاريخه للعصور الوسطى، حيث شهد هذا السجن موجة من الغضب الشديد من قبل الثوار الفرنسيين، الذين عانوا من ظلم الباستيل، فهو كان يعتبر أيضا مركزً للسلطة الحاكمة، وكان سقوطه هو الشرارة التي أشعلت الثورة الفرنسية.

وبهذه المناسبة يستعرض “موقع صدى البلد” ذكرى اقتحام سجن الباستيل في السطور التالية: 

 

ما هي الباستيل؟  

الباستيل في الأصل عبارة عن حصن في باريس وعرِف رسميًّا باسم باستيل سانت أنطوان، وقد لعب الباستيل دورًا مهمًا في الصراعات الداخلية في فرنسا، وقد تم استخدام الباستيل كسجن حكومي من قبل معظم ملوك فرنسا، وقد تم اقتحام سجن الباستيل في الثورة الفرنسية بتاريخ 14 عام 1789م من قبل حشد شعبي وأصبح رمزًا مهمًا لحركة الثورة الفرنسية، وقد تم بناء الباستيل للدفاع عن المدخل الشرقي لمدينة باريس من التهديد الإنجليزي في حرب المائة عام، وللباستيل مكانة بارزة في النزاعات الداخلية في فرنسا مثل حروب الدين في القرن السادس عشر، والذي أصبح يعرف فيما بعد بسجن الباستيل.

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سجن الباستيل التاريخي

سجن الباستيل 

أنشئ سجن الباستيل بين عامى ١٣٧٠ و١٣٨٣ ليكون حصنا للدفاع عن باريس، ثم صار سجناً للمعارضين السياسيين، كسجن للمعارضين السياسيين والمسجونين الدينيين والمحرضين ضد الدولة وأصبح على مدار السنين رمزاً للطغيان والظلم وكان اسمه الأصلي «الباستيد» وليس الباستيل وتعنى «الحصن» باللغة الفرنسية وقد بدأ التفكير في بنائه لحماية باريس،  ولذلك فلقد أصبح سقوطه يوماً وطنياً في فرنسا اليوم ولم يعتبر الباستيل قصراً إلا في عهد لويس الرابع عشر، حين أصدر قراراً باعتباره أحد القصور الملكية وكان أول سجنائه المدنيين اثنان من السحرة جيء بهما ليعالج الملك من مرض نفسى، ولكنهما فشلا في 1423 ويذكر أنه حينما تحول من قلعة إلى سجن ملكى، أصبح تابعاً للملك مباشرة، ينفق عليه من أمواله الخاصة، وأن كل ما يجرى بداخله لا يتعرض للرقابة القانونية ولم تكن تجرى فيه أحكام الإعدام، وإنما كان محطة للتحقيق والمحاكمة وبدءاً من 1659م بدأ يحفظ سجلات منتظمة لسجنائه.

أشهر سجنائه 

من أشهر سجنائه البرنس كونديه، وفوكيه وزير المالية في عهد لويس الرابع عشر، والمفكر لاروش فوكو، والمارشال ريشيلو، والكونت لويس دى لوكسمبورج.

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