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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة ترتفع 1% خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4133 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2401 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3356 نقطة

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية، أرتفاعا كبيرا خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، وذلك بعد أن أغلقت تداولات أمس على ارتفاع أيضا، وربح رأس المال السوقي خلال 5 دقائق فقط في مستهل التعاملات حوالي 5.4 مليار جنيه لتصل إلى مستوى 674.184 مليار جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4133 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2401 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3356 نقطة.

وخلال تداولات المستهل أغلقت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4133 نقطة.
 

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