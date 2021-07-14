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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعدى على طفل من ذوى الهمم عمره 4 سنوات..ما مصير متحرش الخانكة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى مشهد مأساوي خلت منه النزعة الإنسانية، وسادت فيه الوحشية ، قام شخص يبلغ من العمر 23 عاما بالاعتداء جنسيا على طفل لم يتعدى الرابعة من عمره ، من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث قام باستدراجه وحصر عنه ملابسة عنوة ، واعتدى عليه.

 

وفى سياق متصل ، تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من إلقاء القبض على المتهم بالإعتداء جنسيا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخانكة، و أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

 

و جرى تشكيل فريق بحث وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

عقوبة التحرش بالأطفال

 

قانون العقوبات الحالي، لم يحتوى عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أن العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.

 

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

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ضبط المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل معاق بالخانكة فى القليوبية

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القومي لحقوق الإنسان: تغليظ عقوبة التحرش نقلة نوعية في مواجهة الظاهرة

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة التحرش بـ قانون الطفل

 

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.

 

عقوبة هتك عرض الأطفال

 

 كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد، وذلك وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات. 

ذوي الاحتياجات الخاصة الخانكة التحرش الاطفال جريمة التحرش عقوبة القليوبية

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