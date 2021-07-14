كيف تحافظ المرأة على سلامها النفسي؟ استشاري طب نفسي يجيب

قال الدكتور هاشم بحرى، استشاري الطب النفسي ، إن المجتمع دائما ما يحمل المرأة المصرية ضغوط وأعباء بدءا من اتمام مراحلها التعليمية مرورا ب الزواج ثم الانجاب .

وأضاف " بحرى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، ان الضغط النفسى يؤثر بدوره على نفسية المرأة من الممكن أن تؤثر فى البداية على معدل الدورة الشهرية فى فترة المراهقة ثم زواجها و يؤثر بدوره على عدم رغبتها فى الانجاب واضطراب حالتها النفسية .



وأشار إلى أن لابد من دراسة نقسية وسيكولوجية المرأة والبعد عن القيام ب أى سلوك عدوانى بداية من ختان الاناث أو تعنيفهن والتركيز على ثقتهم ب أنفسهن والتعبير عن رأيهن والبعد التام عن السيطرة والديكتاتورية فى التربية تنتهى ب تدمير حياتها وأطفالها فى المستقبل .

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة يتلقي جميع شكاوى السيدات "أحوال شخصية ،عنف، تحرش،مشاركة سياسية،عمل،ضمان اجتماعي، تنفيذ أحكام،جنسية،دعاوى مدنية وإدارية، أوراق مدنية، مواريث".



كما يذكر أن بعض الأساليب التي قد يتبعها الرجال في ممارستهم العنف ضد المرأة منها



- أساليب الرجل في استخدامه العنف ضد المرأة

• سيفوز الرجل على المرأة ، وغالبًا ما ينتقل سريعًا إلى الإيماءات الرومانسية الكبرى ، والضغط من أجل عدم تركه.

• قد يكون عنف الرجل ضد المرأة عاطفيًا أو جسديًا، وغالبًا ما يبدأ بشكلًا صغيرًا ، مثل صفعة بسيطة لكن للأسف فيما بعد يتطور الأمر.

• قد يشعر الرجل بالذنب ، ويقسم أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى ، وسيكون رومانسي في الفوز بالمرأة لكنه سرعان ما يتحول .

• ستكون هناك فترة "شهر عسل" مؤقتة ، حيث يكون الرجل على سلوكه الأفضل ، ويجذب شريكه إلى الاعتقاد بأنه آمن وأن الأمور ستكون مختلفة حقًا.

• يحدث سوء المعاملة ، وتبدأ دورة العنف مرة أخرى.