عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تحافظ المرأة على سلامها النفسي؟ استشاري طب نفسي يجيب

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة

قال الدكتور هاشم بحرى،  استشاري الطب النفسي ، إن المجتمع دائما ما يحمل المرأة المصرية ضغوط وأعباء بدءا من اتمام مراحلها التعليمية مرورا ب الزواج ثم الانجاب .

 

وأضاف " بحرى " ، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، ان الضغط النفسى يؤثر بدوره على نفسية المرأة من الممكن أن تؤثر فى البداية على معدل الدورة الشهرية فى فترة المراهقة  ثم زواجها و يؤثر بدوره على عدم رغبتها فى الانجاب واضطراب حالتها النفسية .


وأشار إلى أن لابد من دراسة نقسية وسيكولوجية المرأة والبعد عن القيام ب أى  سلوك عدوانى بداية من ختان الاناث أو تعنيفهن والتركيز على ثقتهم ب أنفسهن والتعبير عن رأيهن  والبعد التام عن السيطرة والديكتاتورية فى التربية  تنتهى ب تدمير حياتها وأطفالها فى المستقبل .

 

يذكر أن  مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة  يتلقي جميع شكاوى السيدات "أحوال شخصية ،عنف، تحرش،مشاركة سياسية،عمل،ضمان اجتماعي، تنفيذ أحكام،جنسية،دعاوى مدنية وإدارية، أوراق مدنية، مواريث".


كما يذكر أن بعض الأساليب التي قد يتبعها الرجال في ممارستهم العنف ضد المرأة منها


- أساليب الرجل في استخدامه العنف ضد المرأة

• سيفوز الرجل على المرأة ، وغالبًا ما ينتقل سريعًا إلى الإيماءات الرومانسية الكبرى ، والضغط من أجل عدم تركه.

• قد يكون عنف الرجل ضد المرأة عاطفيًا أو جسديًا، وغالبًا ما يبدأ بشكلًا صغيرًا ، مثل صفعة بسيطة لكن للأسف فيما بعد يتطور الأمر.

• قد يشعر الرجل بالذنب ، ويقسم أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى ، وسيكون رومانسي في الفوز بالمرأة لكنه سرعان ما يتحول .

• ستكون هناك فترة "شهر عسل" مؤقتة ، حيث يكون الرجل على سلوكه الأفضل ، ويجذب شريكه إلى الاعتقاد بأنه آمن وأن الأمور ستكون مختلفة حقًا.

• يحدث سوء المعاملة ، وتبدأ دورة العنف مرة أخرى.

 

 

العنف ضد المرأة الزواج دراسة الانجاب المرأة المصرية الطب النفسي

ترشيحاتنا

أسعار الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

ضبط طبنجة وأقراص مخدرة وحشيش مع راكبين في مطار القاهرة.. صور

جالاتا سراي يعلن عن قميصه الجديد بمشاركة مصطفى محمد

البدرى يطلب طائرة خاصة لبعثة منتخب مصر فى الجابون

بجهد مشترك بوزارتي الخارجية والصحة.. مصر تنضم لاتفاقية وكالة الدواء الأفريقية | صور

غرامة مليون جنيه.. عقوبة ارتكاب غش في التصنيف الائتماني بقانون البنك المركزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة : توريد مليون جرعة من لقاح ساينوفاك نهاية الأسبوع المقبل

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الرئيس السيسي: دعم مصري كامل لمسار سعد الحريري السياسي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

عنده صدمة نفسية.. الكشف عن تفاصيل جديدة عن حالة وائل الإبراشي الصحية

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

زيادة في 10 أصناف.. أسعار السجائر الجديدة

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

فيديو

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ