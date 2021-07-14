أسعار الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، استقرارا في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البمك الأهلي

ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

وفي البنوك الخاصة (البنك التجاري الدولي - اتش اس بي سي - بلوم - كريدي اجريكول) استقرت أسعار الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، كما استقر في بنك (وفا التجاري) ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تباينًا أمام الجنيه، ففي بنك مصر سجلت تراجعًا كبيرًا بقيمة 14 قرشًا لتسجل 18.38 جنيه للشراء، وبقيمة 12 قرشًا لتسجل 18.54 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، تراجعت العملة الأوروبية بقيمة 13 قرشًا لتسجل 18.41 جنيه للشراء، وبقيمة 12 قرشًا لتسجل 18.57 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي هدوءًا في بنكي (الأهلي المصري - مصر) ليسجل 4.16 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع.

فيما شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، استقرار في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة “بدون مصنعية”، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب بحسبب المواقع المتخصصة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 من 898 إلى 901

سعر جرام الذهب عيار 22 من 823 إلى 826

سعر جرام الذهب عيار 21 من 786 إلى 788

سعر جرام الذهب عيار 18 من 674 إلى 675

سعر جرام الذهب عيار 14 من 524 إلى 525

سعر جرام الذهب عيار 12 من 449 إلى 450

سعر الاونصة من 27,937 إلى 28,008

سعر الجنيه الذهب اليوم من 6,288 إلى 6,304

سعر كيلو الذهب اليوم من 898,286 إلى 900,571

