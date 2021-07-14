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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

20 دولار
20 دولار

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، استقرارا في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البمك الأهلي 

ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنوك الخاصة 

وفي البنوك الخاصة (البنك التجاري الدولي - اتش اس بي سي - بلوم - كريدي اجريكول) استقرت أسعار الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، كما استقر في بنك (وفا التجاري) ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم 

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تباينًا أمام الجنيه، ففي بنك مصر سجلت تراجعًا كبيرًا بقيمة 14 قرشًا لتسجل 18.38 جنيه للشراء، وبقيمة 12 قرشًا لتسجل 18.54 جنيه للبيع. 

وفي البنك التجاري الدولي، تراجعت العملة الأوروبية بقيمة 13 قرشًا لتسجل 18.41 جنيه للشراء، وبقيمة 12 قرشًا لتسجل 18.57 جنيه للبيع. 

سعر العملات العربية اليوم 

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي هدوءًا في بنكي (الأهلي المصري - مصر) ليسجل 4.16 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع. 

فيما شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، استقرار في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة “بدون مصنعية”، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب بحسبب المواقع المتخصصة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم  

سعر جرام الذهب عيار 24 من  898 إلى 901
سعر جرام الذهب عيار 22  من 823 إلى 826
سعر جرام الذهب عيار 21  من 786 إلى 788
سعر جرام الذهب عيار 18 من  674 إلى 675
سعر جرام الذهب عيار 14  من 524 إلى 525
سعر جرام الذهب عيار 12  من 449 إلى 450
سعر الاونصة  من 27,937 إلى 28,008
سعر الجنيه الذهب اليوم من 6,288 إلى 6,304
سعر كيلو الذهب اليوم من 898,286 إلى 900,571 
 

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