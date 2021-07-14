تعرف على إجمالى إيرادات 5 أفلام

شهدت دور العرض السينمائي المصرية، انتعاشة جديدة مع بدء عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لبطله كريم عبد العزيز، والذى حقق إيرادات جيدة فى أول يوم عرض، إلى جانب فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني الذى حقق إيرادات جيدة أيضا.

وأزاح كريم عبد العزيز، الفنان تامر حسنى من القمة ليتصدر المشهد، وحققت الأفلام المعروضة حاليا مجتمعة إيرادات جيدة وفقا لتصريح خاص من الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 11 مليونا و631 ألف جنيه، فى أول يوم عرض له.

ويعقد كريم عبد العزيز بطل فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” أملا كبيرة فى تحقيق نجاح كبير، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السينما فى الفترة الحالية بسبب فيروس كوورنا المستجد.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

حقق فيلم “مش أنا” إيرادات بلغت قيمتها 25 مليون و105 الف جنيه يحتل بذلك المركز الثانى بعد فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

قصة فيلم مش أنا

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

أحمد نوتردام

واستطاع فيلم الفنان رامز جلال الجديد تحقيق أكثر من 19 مليون و107 الف جنيها، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".



ماما حامل

وصل فيلم “ماما حامل” إلى حوالي 4 ملايين و349 الف جنيها، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت.

ديدو

حقق فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي 14 مليون و243 الف جنيه جنيها وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.