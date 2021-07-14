عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات واقعة قتل طفل الخانكة: المتهمين اخفوا الجثة في ثلاجة

صدى البلد

كشفت تحقيقات النيابة وأجهزة الأمن بالقليوبية فى واقعة مقتل الطفل عمار رجب بقرية القلج مركز الخانكة علي يد جارته وقيام زوجها وأبنيها بالتستر عليها وإخفاء جثة عن تفاصيل الحادث؛ حيث تبين أن المتهمة الأولى ستيتته ع 45 سنة بسبب خلاف المالي بينها وبين أسرة المجني عليه عقدت العزم على التخلص من الطفل عمار أبن جارتها انتقاماً منها حيث قامت باستدراج الطفل  حال لهوه  فى الشارع إلى شقتها وفور دخوله قامت بطعنه فى رقبته مما أدى لوفاته فـى الحال وقامت بوضع جثمانه داخل "ثلاجة فريزر" تمتلكه بالشقة وعقب عودة نجليها وزوجها قاموا بالإشتراك معها صباح اليوم التالى بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم.


فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات في واقعة ضحية غدر الجيران الطفل عمار ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد والتستر وإخفاء جثة 
كانت اجهزة الامن فى القليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة إختفاء الطفل عمار رجب 6 سنوات بقرية القلج مركز الخانكة حيث تبين ان وراء الواقعة جارة المجني عليه وصديقة والدته التي إستدرجته لمنزلها وقامت بقتله بطريقة بشعة واحتفظت بجثته  فى ديب فريزر ثم استعانت بنجليها للتخلص منها حيث جري ضبطها وأبنيها .
كان مركز شرطة الخانكة بالقليوبية قد تلقى  بلاغا من رجب رشوان ميكانيكى سيارات ٣٩ سنة  بغياب نجله عمار 6 سنوات عقب خروجه للهو بالشارع أمام مسكنهما  .
توصلت تحريات فريق البحث إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل سمر "٣٥ سنة" وإحدى جاراتها ستيته ع ربة منزل ٤٩ سنة لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة عليها لوالدة الطفل وان المتهمة عقدت العزم على التخلص من طفل جارتها انتقاماً منها حيث قامت باستدراجه حال لهوه فى الشارع إلى شقتها وفور دخوله قامت بطعنه فى رقبته مما أدى لوفاته فـى الحال وقامت بوضع جثمانه  داخل "ثلاجة فريزر" وعقب عودة أبنيها وزوجها قاما بالإشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم .
تمكنت مباحث القليوبية من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم وإستخراج الجثة وصرحت النيابة بدفنها وامرت بحبس المتهمين.

برميل خلافات القليوبية النيابة متهمين مباحث التحقيق

ترشيحاتنا

حكم وهب ثواب الأضحية للمتوفى ؟ .. الإفتاء تجيب

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائ أبطال افريقيا

السودان: ملء وتشغيل سد النهضة دون إجراء دراسات ينتهك القوانين الدولية

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحي المبارك

حكم ذبح دجاجة في الأضحية .. الإفتاء تجيب

تسريبات جديدة.. بيريز: رونالدو مجنون ومورينيو أحمق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

قطع المياه عن 9 مناطق في القاهرة .. اعرف المواعيد والأماكن

الحكومة : توريد مليون جرعة من لقاح ساينوفاك نهاية الأسبوع المقبل

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ضبط 9 حالات غش واستبعاد رئيس لجنة و2 ملاحظين بالثانوية العامة

الرئيس السيسي: دعم مصري كامل لمسار سعد الحريري السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

فيديو

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ