وثائقي نيويورك تايمز عن بريتني سبيرز يترشح لنيل جائزتي إيمي

ترشح الفيلم الوثائقي الذي أثار ضجة حول قصة الوصاية الخاصة بالمغنية الأمريكية بريتني سبيرز - Framing Britney Spears لنيل جائزتي إيمي ضمن قوائم الترشيحات التي أعلنت أمس.

وثائقي بريتني سبيرز الذي أنتجته صحيفة نيويورك تايمز، وعرضته منصة هولو الأمريكية، ترشح لنيل جائزة الأفلام الوثائقية وتحرير الصور لبرنامج غير روائي.

جاء ترشيح فيلم بريتني سبيرز Framing Britney Spears قبل يوم واحد فقط من ظهورها مرة ثانية أمام المحكمة لحضور جلسة استماع أخيرة حول قضية الوصاية المستمرة.

تكافح بريتني سبيرز منذ سنوات مع والدها جيمي سبيرز الذي فرضته المحكمة وصي عليها ويتحكم في أموالها وقراراتها الفنية والخاصة ما عطل كثيرا من مسيرتها الاحترافية وتفاصيل حياتها الشخصية.

تأمل بريتني سبيرز أن توافق المحكمة على إلغاء الوصاية عليها، التي دامت منذ 13 عاما.

عرض وثائقي نيويورك تايمز حول أزمات بريتني سبيرز لأول مرة في فبراير الماضي، وتدور أحداثه حول تألق المغنية الأمريكية في أواخر التسعينات وبداية القرن الحادي والعشرين ووصولها إلى العالمية.

وسلط الوثائقي الضوء على مساهمة وسائل الإعلام في تعميق جراح بريتني سبيرز، ومشاركتهم في الأزمات التي مرت بها عن طريق التركيز على الروايات السلبية الخاصة بحياتها والبابارازي اللذين داوموا على مطاردتها.

لم تتمكن صحيفة نيويورك تايمز من إقناع بريتني سبيرز للظهور في الوثائقي الخاص بها، لكنها قالت إنها بكت فترة طويلة بعد مشاهدة جزء منه.

استقالة مدير أعمالها

قدم لاري رودولف مدير أعمال بريتني سبيرز استقالته إلى المغنية التي تبلغ من العمر 39 عاما، وكشف عن سبب مفاجيء لقراره بعد سنوات من التعامل المثمر بينهما.

وقال مدير أعمال بريتني سبيرز في رسالة استقالته الرسمية التي نشرها موقع Page six، إن نجمة البوب الأمريكية لم تتواصل معه منذ حوالي عامين ونصف، حينما أبلغته بأن عملها متوقف إلى أجل غير مسمى.

وألمح لاري رودولف الذي يبلغ من العمر 57 عاما إلى أن بريتني سبيرز تفكر في اعتزال الفن نهائيا والتقاعد رسميا، بعد مسيرة غنائية واستعراضية شهد العالم كله على نجاحها.

لاري رودولف يتولى إدارة أعمال بريتني سبيرز منذ عام 1995، وقال إن تعيينه في هذا المنصب منذ 25 عاما كان بناء على إرادة المغنية الشابة لمساعدتها في حياتها المهنية.

وقال مدير أعمال بريتني سبيرز السابق في الرسالة التي حصل موقع فاريتي على نسخة منها، إنه من الأفضل لمصلحتها استقالته من فريق التعاون معها خارصة إنها لم تعد بحاجة إلى خدماته.