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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري النباتات الطبية يحذر من تناول كبسولات الرجيم دون شرب مياه|فيديو

خالد الغزالي
خالد الغزالي

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي استشاري النباتات الطبية إنه لا يجب تناول علاج أو كبسولات للتخسيس دون شرب مياه، وذلك لأنه من الممكن أن تقف تلك الكبسولات في المريء، وبالتالي يفرز المادة الفعالة في المعدة بسبب تثبيته لفترة من الوقت داخل المعدة، ومن هنا يمكن أن يتعرض الشخص لـ قرحة في المعدة.

وأضاف استشاري النباتات الطبية، خلال استضافته في برنامج "حياتك صحتك" عبر فضائية "صدى البلد"، أن توجد كبسولات سريعة الفعالية، حيث أنها تقضى على الدهون فور نزولها المعدة، فتساعد مريض السمنة على فقدان وزنه بشكل كبير.

وأكد استشاري النباتات الطبية أن منظومة الدكتورة "دعاء سهيل" للتخسيس، تتميز بأنها لا تتبع نظام الحرمان من الأكل، نظرا لاعتمادها على تركيبة الأعشاب الموجودة في المنظومة الغذائية.

وأضاف استشاري النباتات الطبية أن عدم التوازن من جانب البعض في تناول وجبات العيد، يسبب زيادة ملحوظة في الوزن ، خلال أيام قليلة ، وهو ما قد يسبب التعرض بنسبة أكبر لأمراض القلب والشرايين.

 

مرضى السمنة

 

وأوضح أن مجموعة الدكتورة " دعاء سهيل " تقدم مجموعة متميزة من الكورسات العلاجية لمرضى السمنة، تحتوي جميعها على " الأنسيليوم "، وهي تتكون من مجموعة من المكونات في كيس واحد.
 

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشارى النباتات الطبية، إن شهر رمضان كان هدية من الله لنا لضبط الجسم، ولكن هناك من لم يستغله، في المقابل يوجد العديد من المستفيدين منه، وفقدوا من 5 إلى 8 كيلو، ولكن هناك آخرين تناولوا الكعك والبسكويت.

 

وأضاف الغزالي، أن خلاصة الشاي الأخضر والقهوة الخضراء الموجودة بكورس التخسيس تعمل على تزويد الطاقة الداخلية الخاصة بالجسم، بالإضافة إلى أن التوت البري يساعد على إفراز الغدة الدرقية والهرمون الذي يساعد في تخسيس الجسم.

 

في سياق آخر، قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن الكورس العلاجي لفقدان الوزن الناجح يتميز بقدرته على تقليل الشهية عند المريض.

 

وأضاف أن الأنظمة الغذائية الجيدة، والكورس العلاجي لمرضى السمنة،  لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة ، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة.

 

وأشار إلى الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة ، لا تحتوي على أية مواد صناعية ، وتساهم في تقليل الشهية.

 

وتابع الدكتور خالد أحمد الغزالي أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية ، وتحويلها لطاقة .

وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن شهر رمضان كان هدية من الله لنا لضبط الجسم، ولكن هناك من لم يستغله، في المقابل يوجد العديد من المستفيدين منه، وفقدوا من 5 إلى 8 كيلو، ولكن هناك آخرين تناولوا الكعك والبسكويت.

وأضاف الغزالي، أن خلاصة الشاي الأخضر والقهوة الخضراء الموجودة بكورس التخسيس تعمل على تزويد الطاقة الداخلية الخاصة بالجسم، بالإضافة إلى أن التوت البري يساعد على إفراز الغدة الدرقية والهرمون الذي يساعد في تخسيس الجسم.

 

استشاري النباتات الطبية كبسولات للتخسيس كبسولات سريعة الفعالية تركيبة الأعشاب امراض القلب

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