سيدة تحلق شعرها وتثير الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي

نشرت سيدة بالغة من العمر 82 عاما صورتها ، بعد أن حلقت شعرها بالكامل للتبرع به لجمعية خيرية لعلاج مصابي سرطان البنكرياس ، ولكن رد الفعل من المحيطين بها كان مفجئ لها .

وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 82 عاما، قررت أن تحلق شعرها بالكامل و تتبرع به لجمعية خيرية لمساعدة مرضى سرطان البنكرياس .

فوجئت السيدة برفض الجمعية الخيرية لما قامت به السيدة، و رفضوا قبول الشعر الذي قصته من رأسها بسبب ان شعرها يغلب عليه اللون الأبيض بسبب تقدم عمرها .

وأصيبت السيدة بإحباط شديد بعد أن رفضت الجمعية الخيرية ، خصلات شعرها التي تبرعت بها، فقد كانت تقوم بذلك الأمر بمحبة للأشخاص المصابين بالسرطان .

جدير بالذكر أن السيدة تلقت دعم كبير من الأشخاص المحيطين بها عقل إقبالها على فكرة قص شعر رأسها، وتوجهت الجمعية فيما بعد للسيدة باعتذار عن وقاحة الرد عليها في هذا الشأن .