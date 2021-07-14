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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. بث مباشر لمراجعة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة على منصة "حصص مصر"

منصة حصص مصر
منصة حصص مصر

أعلنت منصة “حصص مصر”، التابعة لوزارة التربية والتعليم، إذاعة بث مباشر لمراجعة مادة الكيمياء لـ طلاب الثانوية العامة 2021 غداً، الخميس، الساعة 2 ظهرًا.

 

وأفادت منصة “حصص مصر”، بأنه سيتولى تقديم المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لـ طلاب الثانوية العامة، سامح وليم، الذي يعد أبرز المعلمين المتخصصين في مادة الكيمياء في وزارة التربية والتعليم.


وأوضحت المنصة، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2021 ، أيضاً مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانيــــــة من خلال منصة حصص.

 

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة مراجعة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة ، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لـ منصة حصص مصر على “فيس بوك” من خلال  الضغط هنا.

 

جدير بالذكر أن منصة حصص مصر، هي خدمة مميزة تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب، ويمكن لمن يهمه الأمر متابعتها الآن من خلال الرابط التالي: www.hesas.eg

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإحصائيات الرسمية كشفت عن الإقبال الكبير لطلاب المدارس على الدخول على منصات التعليم الإلكترونية.

 

وقال الدكتور طارق شوقي: "الأرقام اللي تفرح"، وأضاف أنه من أبرز الإحصائيات المفرحة ما يلي:

 

  • وصل عدد مشاهدات قناة مدرستنا 1 على يوتيوب من أكتوبر لـ مايو، إلى 14.5 مليون مشاهدة.

 

  • وصل عدد مشاهدات  قناة مدرستنا 2 على يوتيوب، إلى 5 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع فقط.

 

  • وصل عدد المشاهدات منصة ذاكر على بنك المعرفة المصري، لـ 462 مليونا.

 

وقال وزير التعليم: “هذه الأرقام تؤكد أن الطلاب أصبحوا يتعلمون بشكل جديد ويتفاعلون مع المنصات الإلكترونية بسهولة”.

 

واستكمل الدكتور طارق شوقي تصريحاته قائلا: “مفيش طالب كتب لنا شكوى من منصات الوزارة وكل الطلبة الذين ذاكروا بهذه الطريقة سيكون مستواهم أفضل”.

 

وزير التعليم: الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير العملية التعليمية

 

وأكد وزير التعليم أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير العملية التعليمية قبل انتشار جائحة كورونا، وهو ما ساعدنا على مواصلة العملية التعليمية خلال فترة انتشار الجائحة. 

 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، في جميع الصفوف الدراسية، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في هذه الفترة الحرجة فقد قامت الوزارة بإتاحة استخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي، والتي منها "قناة مدرستنا (1)، وقناة مدرستنا (2)، وبنك المعرفة المصري، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية".

 

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة أصبحت حاليًا تمتلك من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها إلى تصدير التجربة المصرية إلى العديد من الدول، حيث إن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين إجراء 50 مليون امتحان إلكتروني. 
 

وأضاف: "علينا أن نتكاتف جميعا من أجل إحداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل “للأسف” على التوجيه المناسب لسنوات”.

 

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: “نحن نجتهد من أجل إنقاذ هذا الجيل ووضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة”.

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