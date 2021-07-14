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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل على حل المشكلات المجتمعية بالمناطق المحيطة بالجامعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان العديد من القوافل الطبية والتوعوية، بالمناطق المحيطة بها خاصة منطقة كفر العلوو ذالك  برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية . 

 

وصرحت الدكتورة سناء حجازي أن دور المركز يأتي في رصد المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد وصياغة الحلول لها وتطوير وتحسين الخدمات والمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات،  وقد اهتم المركز بمنطقة كفر العلو في إطار الاهتمام القومى بالمناطق الاكثر احتياجا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجاء ذلك من واقع المسوح الميدانية التي قام بها المركز لاحتياجات المنطقة وذلك في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية 2025ولائحة المركز أيضا. 

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نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان السوق الخيرية الأولى لموظفى جامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبي الجامعة.

 

وأفاد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة أن المعرض يقدم منتجات  بجوده عاليه وأسعار رمزيه من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها ويحتوى المعرض على كل ما يحتاجه موظفى الجامعة وضم المعرض حوالى ٦٠٠ قطعة.

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