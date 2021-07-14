خبير تغذية يعدد مزايا كورس التخسيس الذكي

قال كريم أكرم، خبير التغذية، إن هناك كورس تخسيس فعال يسمى الكورس الذكي ، مكون من كبسول ونقط وأعشاب، متابعا: الفترة الحالية يتم تقديم بعض المحفزات والجوائز للمتابعين وهم الحزام الحراري المكون من ثلاث طبقات، الذي يعمل على حرق الوزن في أقصى وقت.

وأكمل “كريم أكرم” خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”: نقدم مع الحزام الحراري كريم التخسيس، بالإضافة إلى علبة كبسول هدية على الكورس الذكي للتخسيس.



وأوضح أن كورس التخسيس يعمل على التخسيس بدون أي عمليات تجميل، منوها إلى أن الكورس الأساسي يعمل على تقليل الوزن بمقدار 20 كيلو في شهر واحد فقط.

وأكد خبير التغذية ، أن الكبسول يعمل على حرق الدهون بشكل كبير جدا، تشبه الحرق الناتج عن الرياضة تماماً ، منوها إلى أن الكبسولة تشبه ماكينة الحرق ، تمثل ساعة ونصف رياضة ، موضحاً أن الكبسولة تنقى الجسم من السموم الموجودة فيه.