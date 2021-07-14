بسبب ورم نادر.. مراهق هندي يخلع 82 سنا من فمه

في حادثة غريبة من نوعها أزال أطباء هنديين 82 سناً من فم مراهق يعاني ورماً نادراً أسفل فكيه في عملية جراحية معقدة استمرت لنحو 3 ساعات.

عانى نيتيش كومار، البالغ من العمر 17 عاماً، على مدى السنوات الخمس الأخيرة من تورم نادر في الفكين يُعرف بالورم السِني المركب، وتطورت حالته إلى نمو 82 سناً داخل كتلتين كبيرتين أسفل فكيه.

وحسب موقع « ladbible» البريطاني يُعد نمو هذا الكم من الأسنان في الفم أمراً نادراً، إذ يصل عدد الأسنان في فم الشخص البالغ عادة إلى 32 سناً فقط.

المراهق

تأخر العلاج

وذكر الموقع أن المراهق تأخر في الحصول على العلاج المناسب، إلى أن أُصيب بانتفاخ كبير أسفل فكيه وتورم تحت أذنيه ما تسبب في تشوه وجهه.

وكشف فحص الأشعة السينية الذي طلبه منه الأطباء في معهد أنديرا غاندي للعلوم الطبية بولاية بيهار عن تراكم العشرات من الأسنان في أسفل فمه.

وقال المشرف الطبي في معهد أنديرا غاندي للعلوم الطبية ، الدكتور مانيش ماندال، إن حالة المراهق ساءت نتيجة تأخر خضوعه للعلاج.

وضعه الحالي

وأوضح أن المراهق تمكن من استعادة قدرته على تحريك فمه بشكل صحيح بعد خضوعه للجراحة على يد طبيبين من وحدة الوجه والفكين بمعهد العلوم الطبية.

ويتكون الورم السِّني من الأنسجة السِنية التي تنمو حول أحد الأسنان في الفك قبل أن يَكبُر في الفم، ويُعد أكثر أنواع أورام الفك شيوعًا، وتختلف خيارات علاج أورام وتكيُّسات الفك، اعتمادًا على نوع الورم أو الآفة التي لديك، ومرحلة النمو، وأعراضك.