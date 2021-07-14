عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ورم نادر.. مراهق هندي يخلع 82 سنا من فمه

مراهق يخلع 82 سناً
مراهق يخلع 82 سناً من فمه

في حادثة غريبة من نوعها أزال أطباء هنديين  82 سناً من فم مراهق يعاني ورماً نادراً أسفل فكيه في عملية جراحية معقدة استمرت لنحو 3 ساعات.

 

عانى نيتيش كومار، البالغ من العمر 17 عاماً، على مدى السنوات الخمس الأخيرة من تورم نادر في الفكين يُعرف بالورم السِني المركب، وتطورت حالته إلى نمو 82 سناً داخل كتلتين كبيرتين أسفل فكيه.

 

وحسب موقع « ladbible» البريطاني يُعد نمو هذا الكم من الأسنان في الفم أمراً نادراً، إذ يصل عدد الأسنان في فم الشخص البالغ عادة إلى 32 سناً فقط.

المراهق 

تأخر العلاج 

وذكر الموقع أن المراهق تأخر في الحصول على العلاج المناسب، إلى أن أُصيب بانتفاخ كبير أسفل فكيه وتورم تحت أذنيه ما تسبب في تشوه وجهه.

وكشف فحص الأشعة السينية  الذي طلبه منه الأطباء في معهد أنديرا غاندي للعلوم الطبية بولاية بيهار عن تراكم العشرات من الأسنان في أسفل فمه.

وقال المشرف الطبي في معهد أنديرا غاندي للعلوم الطبية ، الدكتور مانيش ماندال، إن حالة المراهق ساءت نتيجة تأخر خضوعه للعلاج.

غرق شاب مراهق في حادث مأساوى

الهند تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و724 وفاة

وضعه الحالي 

وأوضح أن المراهق تمكن من استعادة قدرته على تحريك فمه بشكل صحيح بعد خضوعه للجراحة على يد طبيبين من وحدة الوجه والفكين بمعهد العلوم الطبية.

ويتكون الورم السِّني من الأنسجة السِنية التي تنمو حول أحد الأسنان في الفك قبل أن يَكبُر في الفم، ويُعد أكثر أنواع أورام الفك شيوعًا، وتختلف خيارات علاج أورام وتكيُّسات الفك، اعتمادًا على نوع الورم أو الآفة التي لديك، ومرحلة النمو، وأعراضك.

 

أسنان الورم السني مراهق هندي عملية جراحية أطباء هنديين

ترشيحاتنا

رحلة الأهلي نحو اللقب العاشر فى دوري أبطال أفريقيا

بينيت: إسرائيل في مكان آخر منذ الحرب مع لبنان..ولدينا عدو مشترك

أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على العشوائيات بـ مشروع الأضخم عالميًا

بسبب ورم نادر.. مراهق هندي يخلع 82 سنا من فمه

الأخطر في العالم.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يحذر من كورونا لامبدا

تحرك سوري عاجل ضد تركيا بسبب المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

ارتفاعها من اليوم.. أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

رئيس الوزراء يشدد على حظر تقديم الشيش في المقاهي

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

د.فتحي حسين يكتب: وداعًا أم الأبطال.. وخزينة أسرار «السادات» 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ