حبس المتهم بسرقة صندوق تبرعات مسجد في حدائق حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس المتهم بسرقة صندوق زكاة مسجد، في منطقة حدائق حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه ارتكب الواقعة؛ نظرًا لمروره بضائقة مالية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي، من القبض على المتهم بسرقة صندوق تبرعات من مسجد الميدان بمنطقة حدائق حلوان، دائرة القسم، في أقل من 12 ساعة على ارتكاب الواقعة.

وأسفرت التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، عن تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل ومقيم بمنطقة المثلث بدائرة قسم شرطة حلوان، وأمكن ضبطه.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للحظة سرقة لص، لـ صندوق زكاة من مسجد الميدان بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة.